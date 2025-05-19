Bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı! 19 Mayıs ülke genelinde kutlanıyor

Bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919, ülke genelinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir başlangıç yaparak Samsun'dan Milli Mücadele'yi başlattı.

Bu tarihi gün her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tören ve etkinliklerle anılıyor.

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

19 MAYIS'IN HİKAYESİ

Mustafa Kemal Paşa 104 yıl önce bugün ulusal bağımsızlık için Samsun'a ayak basarak milli mücadelenin işaret fişeğini verdi ve Anadolu'nun bağımsız savaşını örgütledi.

Atatürk, Beşiktaş'tan bir askeri motorla İstanbul Boğazı'na açıldı, Kız Kulesi açıklarında Bandırma Vapuru'na bindi. Ulu Önder ve beraberindekiler, üç gün süren zorlu bir yolculuktan sonra, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşarak kurtuluşa ilk adımı attı.

Büyük Önder'in doğum günü olarak bilinen 19 Mayıs günü etkinliklerin birleştiği tarih oldu. Ancak yurdun farklı illerinde Gençlik Bayramı, Jimnastik Bayramı gibi isimlerle kutlanıyordu. 20 Haziran 1938'te çıkarılan kanunla kutlamalar "Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

19 Mayıs kutlamaları son adını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılında aldı. O günden bu yana 19 Mayıs, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanıyor.