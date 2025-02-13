Bağırarak konuşan grubu uyardılar! Bekçilere silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bağırarak konuşan grubu uyardılar! Bekçilere silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Diyarbakır'da, çarşı ve mahalle bekçilerinin üst araması yapmak istediği 3 şüpheliden biri, bekçilere silahla ateş açtı. Çatışma sırasında, şüphelilerden biri hayatını kaybederken, biri bekçi 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. 6 çarşı ve mahalle bekçisi yaya devriyesi sırasında 547'nci Sokak'ta bir aracın etrafında 3 kişinin birbirine bağırarak konuştuğunu gördü.

Bekçiler üst araması yapmak istedikleri sırada, başka 3 kişinin silahla kendilerine doğru geldiklerini fark etti. Bekçiler "dur" ihtarında bulunurken, şüpheliler ikaza uymadı. Bunun üzerine bekçiler, havaya uyarı ateşi açtı. Kaçan şüphelilerden 1'nin ateş etmesi sonucu çatışma çıktı.

Çatışmada şüphelilerden Ahmet Demirel, M.A. ve bekçi M.E. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Demirel kurtarılamazken, 1'i bekçi 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin kaçarken attığı 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bağırarak konuşan grubu uyardılar! Bekçilere silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Bağırarak konuşan grubu uyardılar! Bekçilere silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Bağırarak konuşan grubu uyardılar! Bekçilere silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Bağırarak konuşan grubu uyardılar! Bekçilere silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Bağırarak konuşan grubu uyardılar! Bekçilere silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

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