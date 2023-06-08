Bağırsağın dostları

İşte bağırsaklarınızın sağlığı ve sindirimin düzgün yapılabilmesi için tüketmeniz gereken o gıdalar,,,

Bağırsağın dostları

Posa bakımından zengin besinler (meyve, sebze, tam tahıllı ürünler) tüketmek, bol sıvı almak ve egzersiz yapmak sorunu çözebiliyor. Ancak kronik kabızlık yaşanması durumunda mutlaka doktora ve beslenmenizi düzenlemesi için bir diyetisyene başvurmanız gerekebilir. İşte o besinler

HİNTSAFRANI

Özellikle enflamasyona çok iyi geldiği bilinen hintsafranı veya zerdeçal, bağırsakları iyileştirir ve beyin sağlığını destekler.

SARIMSAK

İnanılmaz prebiyotik özellikler gösteren sarımsak bağırsaklardaki zararlı bakterileri yok eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

PIRASA

Lif ve flavanoid zengini olan pırasa, sindirim sistemini destekleyici enzimler açısından da oldukça değerlidir.

YER ELMASI

Yer elmasının içerisinde doğal bir prebiyotik olan inülin maddesi bulunur. Kalorisiz bir madde olan inülin, tok hissetmenizi sağlar.

TURP

Turp, içerisinde barındırdığı bir bileşik sayesinde bağırsaklardaki yararlı bakterilerin gelişimini destekler. Turp hem kendinizi tok hissetmenizi sağlar hem de sindirimi kolaylaştırır.

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz kendinizi tok hissetmenizi sağlarken bağırsaklardaki bakteriler için de doğal bir ortam oluşturmaya yardımcı olur. Bağırsak duvarını yenileme ve kilo vermede de etkilidir.

HAVUÇ

Havuç hem cildiniz hem de bağırsaklarınız için çok faydalıdır. Doğal prebiyotikler içerir ve oldukça güçlü bir besindir.

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