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Bağırsak Alzheimer’ı nedir? Bağırsak Alzheimer’ına ne neden olur?

Şişmanlığın en büyük nedenlerinden biri olarak Bağırsak Alzheimer’ı hastalığı gösterilmektedir. Uzmanlar Bağırsak Alzheimer’ında dikkat edilmesi gereken noktalarda uyardı. Peki, bağırsak Alzheimer’ı nedir? Bağırsak Alzheimer’ına ne neden olur?

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 15:28
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Bağırsak Alzheimer’ı nedir? Bağırsak Alzheimer’ına ne neden olur?

Bağırsak Alzheimer’ı nedir? Bağırsak Alzheimer’ına ne neden olur?
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Kişinin sindirimi unutması sonucunda ortaya çıkan Bağırsak Alzheimer’ı son yıllarda adını sıkça duyduğumuz rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Peki, bağırsak Alzheimer’ı nedir? Bağırsak Alzheimer’ına ne neden olur?

BAĞIRSAK ALZHEİMER’I NEDİR?

Bağırsak Alzheimer’i olan kişi sindirimi unuttuğu için şişmanlıyor.

Alzheimer hastalığı hafızayı ve düşünme becerilerini ve basit işlevleri yerine getirmeyi zamanla yok eden dejeneratif ve ilerleyen bir hastalıktır. Son yıllarda ‘ikinci beynimiz’ olarak adlandırdığımız bağırsakların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olduğuna dair birçok çalışma vardır. Bağırsak mikrobiyotasındaki bozulmanın Alzheimer gibi bazı hastalıkların ilerlemesine veya hastalık oluşumuna neden olabileceğine dair sonuçlar oldukça fazladır. Bunun yanında şişmanlığın en büyük sebeplerinin başında, ise bağırsaklarınızın Alzheimer olması geliyor.

BAĞIRSAK ALZHEİMER’INA NE NEDEN OLUR?

Bağırsak Alzheimer’ına neden olan ve sindiriminizi bozan nedenler ise şöyle:

- Uzun süre tek tip beslenmek besinlere alışıp bağırsağınızın çalışmasını ve verimini azaltmak.

- Ekmek, hamur işi, tatlı gibi basit şeker ağırlıklı beslenmek.

-Geç kahvaltı yapmak ve buna bağlı erken akşam yemeği yiyerek günü tamamlamak.

- Ara öğün tüketmek.

-Özellikle gece tüketilen meyvelere bağlı fruktoz bombardımanı.

-Tüm bunlara bağlı olarak bağırsak florasının bozulması yani mikrobiatanın, patojen bakteriler tarafından işgali de bu süreci hızlandırıyor.

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