Belçika’dan dönen Kobra Murat uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kobra Murat’ın bağırsak çatlaması yaşadığı ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Bağırsak çatlaması rahatsızlığının ne olduğu merak ediliyor. Peki, bağırsak çatlaması nedir? Kobra Murat’ın bağırsak çatlaması hastalığı belirtileri neler?

Kobra Murat’ Belçika dönüşü uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kobra Murat’ın ameliyat olacağı ve sevenlerinden dua istediği öğrenildi.

BAĞIRSAK ÇATLAMASI NEDİR?

İntestinal perforasyon olarak bilinen bağırsak çatlaması, bağırsak duvarının delinmesi veya yırtılması durumudur. Bağırsak çatlaması, sindirim sisteminin karın boşluğuna sızmasına neden olabilir, bu sızma da enfeksiyonlara ve peritonit adı verilen bir duruma yol açabilir.

BAĞIRSAK ÇATLAMASI BELİRTİLERİ NELER?

Bağırsak çatlamasının belirtileri şöyledir;

Karın ağrısı,

Ateş,

Bulantı,

Kusma,

Karın bölgesinde meydana gelen şişlik.

BAĞIRSAK ÇATLAMASI NEDEN OLUR?

Bağırsak çatlamasının yaygın olarak bilinen nedenleri şöyledir:

- Ülseratif Kolit veya Crohn Hastalığı gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları,

- Bağırsağa giren yabancı cisimler,

- Tıbbi müdahaleler veya cerrahi işlemler sırasında bağırsak duvarının zarar görmesi,

- Karın bölgesine alınan darbeler veya kazalar,

- Kan akışının azalması veya diğer faktörler bağırsak duvarının zayıflamasına ve yırtılmasına sebep olabilmektedir.