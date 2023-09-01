Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan bağırsak enfeksiyonuyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan bağırsak enfeksiyonuyla ilgili detaylar…

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU NEDİR?

Bağırsak enfeksiyonu adıyla bilinen gastrointestinal enfeksiyon, mide ve ince bağırsaklardan meydana gelen gastrointestinal sistemin iltihaplanması durumuna, yani gastroenterite neden olan viral, bakteriyel veya parazitik enfeksiyonlardır.

Bağırsak Enfeksiyonu belirtileri arasında diyare, kusma ve karın ağrısını vardır. Dehidrasyon yani susuzluk gastrointestinal enfeksiyonların ana tehlikesidir, bu nedenle kaybedilen sıvının geri kazanılması önemlidir.

Çoğu gastrointestinal enfeksiyon kendi içinde sınırlıdır ve belirtileri birkaç gün içinde düzelir. Bununla birlikte toplumun yenidoğan / bebek, bağışıklığı baskılanmış hastalar veya ileri yaştakiler gibi belirli gruplarda potansiyel olarak daha ciddi sorunlara yol açabilirler. Hızlı tanı, uygun tedavi ve enfeksiyon kontrol önlemleri bu bağlamda özellikle önemlidir.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çok farklı türleri bulunan bağırsak enfeksiyonunun türüne bağlı olarak belirtilerinde değişiklik görülebilir. Yetişkinlerde eğer 40 ° C üzerinde bir ateş varsa, 24 saatlik bir süre zarfında vücutta sıvı tutulamıyorsa,

48 saatten uzun süren kusma varsa, kan kusması varsa, aşırı susuzluk hissi, ağız kuruluğu, çok az idrara çıkma, aşırı zayıflık hissi, sersemlik veya baş dönmesi ile bağırsak hareketlerinde kan görülürse mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Çocuklarda bağırsak enfeksiyonu belirtileri olarak 39 ° C üzerinde ateş, çok rahatsızlık veya ağrı şikayeti, uyuşukluk, çok sinirlilik hali ve özellikle kanlı ishal görülebilir.

Bu durumda mutlaka acilen doktora başvurulmalıdır. Çocukların susuzluğunu ölçmek için içtikleri su miktarı ile günlük yaptıkları idrar miktarını karşılaştırmak uygun olacaktır.

Bebeklerde bağırsak enfeksiyonu belirtileri olarak eğer normal ağızdan çıkarma haricinde bir kaç saatten fazla süren kusma görülüyorsa, ağız kuruluğu varsa, altı saatlik bir süre zarfında altını değiştirmek gerekmediyse, gözyaşı olmadan ağlıyorsa, şiddetli ishal ya da kanlı dışkı görünüyorsa, çevreye normal tepkilerini vermiyorsa alışılmadık şekilde uykuluysa ve başın üzerinde yer alan yumuşak alanda, yani bıngıldakta belirgin bir çökme görülebilir. Bu durumda bebeği acilen çocuk doktoruna götürmek gereklidir.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Probiyotik bakteriler içeren yoğurt, ayran, kefir gibi besinler enfeksiyonun giderilmesine ve ishalin önlenebilmesine yardımcı olur. Buna ek olarak haşlanmış patates ve pirinç tüketimi de bağırsaklarda su emilimini arttırdığından ishali hafifletir.

Ateş söz konusu ise hekim tarafından parasetamol içerikli ilaçların kullanımı önerilebilir.

Aşırı ve inatçı kusma durumunda ise sıvı kaybının önlenebilmesi açısından bulantı önleyici ilaçlar kullanılabilir. Bunlara ek olarak hasta mümkün olduğunca istirahat etmeli, çevresindeki bireylere bulaşmanın önlenebilmesi için hastanın kullandığı tuvalet hastalık süresince başkaları tarafından kullanılmamalı, sonrasında ise çok detaylı bir şekilde temizlenmelidir.

İnatçı baş dönmesi, idrar çıkışının azalması veya tamamen durması, dışkıda kan görülmesi, ateşin 38 derecenin üzerinde olması, sürekli kusmaya bağlı olarak hiç sıvı tüketilememesi, semptomların birkaç gün içerisinde hafiflememesi durumlarında ise hastalığın kendiliğinden geçmesi beklenilmeden bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.