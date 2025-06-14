Bağırsak kanserinin gizli düşmanları ortaya çıktı!

Bağırsak kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olarak her yıl milyonlarca insanın hayatını tehdit etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 1,9 milyondan fazla yeni vaka tespit edilirken, bu hastalığa bağlı 930 binden fazla ölüm gerçekleşti. Ancak umut verici bir gerçek var: Beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişiklikler, bu ölümcül hastalığın riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Son bilimsel araştırmalar, bağırsak kanseri riskini artıran iki besini net bir şekilde ortaya koydu: Kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri...

Uzmanlar, bu gıdaların tüketimini sınırlamanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

KIRMIZI ETİN TEHLİKELİ YÜZÜ

Kırmızı et, özellikle sığır, kuzu ve domuz eti, yüksek protein ve demir içeriğiyle sofraların vazgeçilmezi olsa da, aşırı tüketimi bağırsak kanseri riskini ciddi şekilde artırdı.

Oxford Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırma, haftada 70 gramdan fazla kırmızı et tüketen bireylerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 5 yükseldiğini ortaya koydu.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Peter Wilson, “Kırmızı etin içerdiği hem demir ve doymuş yağlar, bağırsak hücrelerinde kanserojen etkilere yol açabilir. Ayrıca, yüksek sıcaklıkta pişirme yöntemleri, heterosiklik aminler gibi kanser yapıcı bileşiklerin oluşumunu tetikliyor” dedi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, kırmızı et tüketiminin bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkilediğini belirtti:

“Aşırı kırmızı et, bağırsak florasındaki zararlı bakterilerin çoğalmasına neden oluyor. Bu da iltihaplanmayı artırarak kanser riskini yükseltiyor.”

Willett, Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor; bu diyette kırmızı et tüketimi haftada bir veya iki porsiyonla sınırlı tutulurken, sebze, meyve ve tam tahıllar ön planda.

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ: KANSERİN GİZLİ TETİKÇİSİ

Sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş et ürünleri, bağırsak kanseri riskini artıran bir diğer suçlu. Bu ürünler, nitrat ve nitrit gibi koruyucular, yüksek miktarda sodyum ve doymuş yağ içerdi.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), işlenmiş et ürünlerini “insanlarda kanserojen” olarak sınıflandırdı.

The BMJ’de yayımlanan bir meta-analiz, düzenli işlenmiş et tüketenlerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 18 arttığını gösterdi.

King’s College London’dan beslenme uzmanı Dr. Michael Allen, işlenmiş etlerin bağırsak sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti:

“Bu ürünlerdeki kimyasal maddeler, bağırsak mukozasına zarar vererek kanser gelişimini hızlandırıyor. Ayrıca, yüksek tuz içeriği bağırsaklarda iltihaplanmayı tetikliyor.”

Allen, işlenmiş et yerine haftada 2-3 kez baklagil veya taze balık tüketilmesini önerdi.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Avrupa Prospektif Kanser ve Besin Araştırması (EPIC), kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin fazla olduğu diyetlerin bağırsak kanseri riskini yüzde 10-15 artırdığını ortaya koydu.

Araştırma, lif açısından zengin gıdaların (meyve, sebze, tam tahıllar) bu riski azalttığını da gösterdi.

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR), yetişkinlerin günde en az 30 gram lif tüketmesini ve kırmızı et tüketimini haftada 500 gramla sınırlandırmasını tavsiye etti.

Dr. Marianne Cusick, UTHealth Houston’dan bir kolorektal cerrah, lifin bağırsak kanseriyle mücadeledeki önemini vurguladı:

“Lif, bağırsak hareketlerini hızlandırarak kanserojen maddelerin bağırsakta kalma süresini azaltıyor. Yeşil muz, yulaf ve brokoli gibi lifli gıdalar, bu savaşta en güçlü müttefiklerimiz.”

RİSKİ AZALTMAK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, bağırsak kanseri riskini azaltmak için şu adımları önerdi:

Kırmızı et tüketimini sınırlayın: Haftada 500 gramdan fazla kırmızı et tüketmekten kaçının. Bunun yerine tavuk, balık veya bitkisel protein kaynaklarını tercih edin.

İşlenmiş etten uzak durun: Sosis, salam gibi ürünleri mümkünse diyetinizden tamamen çıkarın.

Lifli gıdalara yönelin: Günde 30 gram lif almak için tam tahıllar, kuru baklagiller, sebze ve meyve tüketin.

Fiziksel aktiviteyi artırın: Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Cameron, günde 7 bin adım atmanın bağırsak kanseri riskini azalttığını belirtiyor.

Sigara ve alkolden kaçının: Sigara ve aşırı alkol tüketimi, bağırsak kanseri riskini artıran diğer faktörler.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Bağırsak kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde tedavi şansı oldukça yüksek bir hastalık.

Türkiye’de 50-70 yaş arasındaki bireylere, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) ücretsiz kolonoskopi taramaları sunuldu.

Uzmanlar, ailede bağırsak kanseri öyküsü olanların 40 yaşından itibaren düzenli tarama yaptırmasını önerdi.

Bağırsak kanseriyle mücadelede beslenme alışkanlıkları kritik bir rol oynadı.

Kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerini azaltarak, lif açısından zengin bir diyete geçiş yaparak bu ölümcül hastalığa karşı güçlü bir savunma oluşturabileceğiniz vurgulandı.