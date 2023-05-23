Bağırsak ve mideye iyi gelen iki kür

Japon bilim adamları normal ilaç tedavisiyle tedavi edilemeyen mide ve bağırsak hastalıklarının etkilerinin bitkisel ilaçlar kullanarak azaldığını bilimsel olarak ispatladı.

Japonya’nın Keio Üniversitesi Tıp fakültesinden yapılan açıklamada mide ve bağırsak hastalıkları tedavisinde kullanılan bazı ilaçların tedavide etkisiz olduğu ve bazı durumlarda da yan etkilerinden dolayı piyasadan çekildiği gözlemlendiği belirtildi. Araştırmanın dünya tıp literatürüne mide ve bağırsak hastalıkları üzerinde bitkisel ilaçların fonksiyonlarını ortaya koyan değerli bir hizmet olduğu ifade edilirken, Japon bilim adamları ginseng, kudret narı, zencefil ve Japonya’da özel olarak üretilen karışımlar olan Dai-Kenchu-ve Rikkunshi bitkisel ilaçların mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde faydalı olduğu kaydedildi.

BAĞIRSAK HASTALIKLARI

Balla veya zeytinyağı ile karıştırılmış kudret narı yenir.

Sabah ve akşam balla karıştırılarak birer tatlı kaşığı çörekotu tozu yenir. Yemeklerden önce birer çay kaşığı çörek otu yağı içilir.

10 gr. meşe palamudu, 30 gr. hindiba kökü ve bir avuç mercimek bir litre suda yarım saat kaynatılır, sonra süzülür.

100 gram balla 100 gram tereyağı iyice karıştırıldıktan sonra, yemeklerden önce birer kaşık yenir.

10 gr. salep bir bardak sütte kaynatıldıktan sonra, balla tatlandırılarak yemeklerden önce içilir.

Yemeklerden önce, bir kaşık kuşburnu marmeladı ile bir kaşık pekmez yenir.

5 gr. ahududu ile 5 gr. böğürtlen iyice ezilir, bir bardak portakal suyuna karıştırılarak içilir.

50 gr. kınakına toz haline getirildikten sonra, bir litre üzüm sirke-siyle karıştırılır, cam bir kapta üç hafta bekletilir. Bu karışım daha sonra, bir fincan balla tatlandırılarak yemeklerden önce içilir.

MİDE HASTALIKLARI

Besinlerin midede hazmolması için, mide hidro klorik asit salgılar. Bu asit mide duvarlarını delecek kadar güçlüdür. Bunu önlemek için yaratan midemize otomatik sistem kurmuş, hidroklorik asitden önce mukus adlı bir madde salgılanıyor. Bu mide duvarlarını kaplayıp, mide duvarlarının delinmesini önlüyor. Önceki başlıklarda bazı hastalıkların kaynağı olarak mideyi göstermiş ve sünnet üzere yemek yemeği tavsiye etmiştik. İnsan midesini ve sistemini, Ayakta, gelişi güzel aburcubur ne bulursa yeme tarzı Safra salgısında düzensizliğe yol açtığı için; mide ekşimesi, gastrik ve ülser başlamıştır.

Ülserin en önemli sebebi düzensiz beslenme sonucu oluşan mide asididir. Hemen hemen her asit düzensizliği olan kişide mide ülseri ya da gastrit bulunur. Hastalıkların hepsi ırsî değildir. Fakat ırsî olarak bazı organlar zayıftır. Stres sonucu ilk arızalanan organ midedir. Onun için mide rahatsızlıklarının ikinci sebebi strestir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda mide asidi olmayanlarda da mide ülseri olduğu tesbit edilmiştir. Bunun sebebinin ülser yapan bir mikrop olduğu görülmüştür. Ülserin üçüncü sebebi mikrobiktir.



-Salçasız, bamya yemeği bol bol yenir.

-200 gr. keten tohumu, 100 gr. çörek otu öğütülüp balla macun yapılarak günde 3 kere aç iken 1’er -şeker kaşığı yenmeye devam edilir.

-200 gr.çam sakızı, 100 gr. altındamla sakızı öğütülüp 1 kg. balla karıştırılarak günde 3 kere -1’er tatlı kaşığı aç iken yenmeye devam edilir.

-Mide asidini düzenleyici çaylar içilir.

-Okaliptüs yaprağı, ıhlamur gibi kaynatılıp balla tatlandırılarak günde 3 su bardağı içilmeye devam edilir.

-Civan perçemi, az pelin otu karışımı ıhlamur gibi kaynatılıp balla tatlandırılarak günde 3 su bardağı içilmeye devam edilir. Acıdır. Hem mikrop öldürür, hem mide asidini regüle eder, çok kıymetlidir.

-Mide hastaları stresli olduğundan, önce stres yok edilmelidir.

-1/3 Karabaş otu, 1/3 oğul otu karışımı ıhlamur gibi kaynatılarak (stres çayı), balla tatlandırılıp günde 3 su bardağı içmeye devam edilir. Hem stresi yok eder, hem kalp atışlarını düzenler, hem mikrop öldürür, hem ağrı dindirir.

-Sarımsak, zeytinyağı, bal aç karına yenir. Söğüt yapraklan ıhlamur gibi kaynatılıp balla tatlandırılarak günde 3 su bardağı içmeye devam edilir.

-Ihlamur kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir. Stresi önler, hazmı kolaylaştırır.

-Sarımsak yenmeye devam edilir. Stresi önler mikrop öldürür.

-Kekik, misvak, çörek otu, sinameki karışımı ıhlamur gibi kaynatılıp balla tatlandırılarak günde 3 su bardağı içilmeye devam edilir.

2/3 halis zeytinyağına, 1/3 halis sirke ilave edilip ekmekle yenmeye devam edilir. Hazmı kolaylaştırır, mikrop öldürür.

-Elma, hurma, patates haşlaması, havuç, incir, salatalık, armut, ayva, lahana yenmeye devam edilir.