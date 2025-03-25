Bağırsaklar saat gibi çalıştırıyorlar! Şekeri dengede tutuyorlar! 3 doğal besin faydalarıyla göz dolduruyor

Harvard Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü’nden Prof. Dr. Walter Willett, bağırsak sağlığı ile kan şekeri kontrolü arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Diyetimize bağırsak dostu besinler eklemek, sadece sindirimi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda insülin duyarlılığını artırarak şeker seviyelerini düzenler."

Oxford Üniversitesi Gıda Bilimi ve Mikrobiyota Çalışmaları Bölümü’nden Dr. Jane McCarthy ise şu yorumu yaptı:

"Doğal besinler, içeriklerindeki lif ve prebiyotik bileşenler sayesinde hem bağırsaklardaki faydalı bakterileri besler hem de glikoz metabolizmasını destekler."

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN VE ŞEKER DENGESİNE DESTEK OLAN 3 DOĞAL BESİN

1. Chia Tohumu: Zengin lif içeriği sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca, yavaş sindirildiği için kan şekerinin ani yükselmesini önler.

Chia Tohumu

2. Yeşil Yapraklı Sebzeler (Ispanak, Pazı): Prebiyotik özellik taşıyan bileşenleriyle bağırsak mikrobiyotasını besler ve glikoz metabolizmasını destekler.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

3. Yulaf: Beta-glukan içeriğiyle sindirim sistemini destekler, tokluk hissi sağlar ve kan şekeri seviyelerini kontrol altına alır.

GÜNLÜK BESLENME İÇİN ÖNERİLER

- Bu besinleri diyetinize dahil ederek bağırsak sağlığınızı iyileştirebilir ve kan şekerinizi kontrol altında tutabilirsiniz.

- Her öğünde lif zengini bir bileşen bulundurmak, sindirimi ve genel sağlığı destekleyen basit bir adım olabilir.

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SAĞLIK İÇİN DOĞAL DESTEK

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bağırsakları harekete geçirerek kan şekerini destekleyen bu besinlerin sağlıklı bir yaşamın anahtarlarından biri olduğunu göstermekte.

Doğanın sunduğu bu doğal seçenekler, hem günlük enerji seviyenizi artırabilir hem de uzun vadede sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlayabilir.

Sağlıklı bir yaşam için sofralarınızı bu değerli besinlerle zenginleştirin.