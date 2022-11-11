11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte bağırsakları anında temizleyen o besinler

Bağırsaklar temizlenmediklerinde kalp, kanser, sindirim, sinir ve dolaşım sistemi hastalıklarına yol açıyor. O organımızı en sağlıklı biçimde korumak ise yine besinlerden geçiyor. İşte bağırsakları anında temizleyen ve vücudunuzu rahatlatan o besinler ve faydaları…

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:26
Takip Et

Bağırsakları anında temizleyen besinler

İşte bağırsakları anında temizleyen o besinler
+
Aa
-

İşte bağırsakları temizleyen ve gün içinde rahatça gezmenizi sağlayacak o besinler

ELMA
İçeriğinde bulunan pektin maddesi toksin oluşumunu ortadan kaldırmaya ve bağırsakları temizlemeye yardımcı oluyor.

LİMON
Bağırsak arındırıcısı olan limon, aynı zamanda C vitamininin en zengin kaynağı. karaciğerdeki zararlı kimyasalların temizlenmesine de yardımcı oluyor.

SU
Zararlı maddeleri atmanın en etkili yolu; tabii ki bolca su tüketmekten. Her gün 9-10 bardak su tüketmek, bağırsakları temizliyor

PANCAR
Pancar tam bir demir ve kalsiyum deposudur. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır, bağırsak ve karaciğeri temizleyerek kabızlığı önlüyor

LAHANA
Antioksidan özelliğe sahip lahana, vücuttan toksin atımını destekliyor.

KEREVİZ
Kereviz mükemmel bir kan temizleyicidir. Vücuttaki zararlı maddeleri arındırmak için en ideal besindir.

KETEN TOHUMU
Yağ asitleri ve omega-3 deposu keten tohumu ve keten tohumu yağı, vücuttaki birçok temizlik görevini üsteliniyor.

SARIMSAK
Bağırsaklardaki zararlı bakterileri, bağırsak parazitlerini ve virüsleri yok ediyor ve damarlarda zararlı maddelerin birikmesini önlüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
2
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
4
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
7
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.