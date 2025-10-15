Kronik kabızlık, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sindirim sorunu olarak öne çıkarken, bu sorunun tedavisinde geleneksel yöntemlerin ötesine geçen yeni bir yaklaşım belirlendi.

King's College London liderliğindeki bir araştırma ekibinin gerçekleştirdiği kapsamlı sistematik incelemeye dayanarak hazırlanan ilk kanıta dayalı beslenme kılavuzları, kivi ve kurutulmuş erik (prune) meyvelerini, semptomları önemli ölçüde hafifleten iki temel besin olarak işaret etti.

Uzmanlar, bu besinlerin etkilerini kanıtlanmış bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER KONUŞTU: KİVİ VE KURUTULMUŞ ERİK ETKİSİ

Geleneksel olarak lif tüketiminin artırılması tavsiye edilse de, King's College London'dan Baş Yazar ve Doçent Dr. Eirini Dimidi, mevcut stratejilerin çoğunun ilaçlara dayandığını ve beslenme önerilerinin yeterli bilimsel dayanağa sahip olmadığını ifade etti.

Dimidi, “Mevcut beslenme önerilerinin sınırlı olduğunu ve sağlam araştırmalardan yoksun olduğunu fark ettik” sözleriyle yeni kılavuzların önemine dikkat çekti.

Yeni kılavuzlara göre, bu iki besin kronik kabızlık tedavisinde en çok dikkati çeken sonuçları verdi:

Kivi: Yapılan araştırmalarda, günde yaklaşık üç adet kivi yemenin, dışkılama sıklığını artırmaya yardımcı olduğu belirlendi. Bilim insanları, kivinin içerdiği enzimler ve liflerin, sindirim hareketlerini desteklediğini tespit etti.

Kurutulmuş Erik (Prune): Uzun süredir kabızlık için evde uygulanan bir çözüm olarak bilinen kurutulmuş erik, bilimsel incelemede de etkinliğini kanıtladı. Yüksek lif içeriğinin yanı sıra, doğal olarak bulunan ve bağırsaklara sıvı çekerek dışkıyı yumuşatan ajanlara sahip olduğu saptandı.

YABANCI UZMANLARDAN ONAY VE YENİ ÇÖZÜM YOLLARI

Britanya Diyetisyenler Derneği (BDA) Araştırma ve Etki Başkanı Dr. Yvonne Jeanes, bu kılavuzların diyetisyenler ve sağlık profesyonelleri için mükemmel bir kaynak olduğunu ve kronik kabızlık yönetiminde daha fazla beslenme odaklı, kanıta dayalı bir yaklaşımı desteklediğini belirtti.

Dr. Jeanes, "Bu kılavuzlar, sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve bireylerin daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Araştırmalar sadece kivi ve kurutulmuş erik ile sınırlı kalmadı. Kılavuzlarda, çavdar ekmeği, psyllium lif takviyeleri ve magnezyum oksit takviyeleri gibi diğer spesifik beslenme unsurlarının da bağırsak hareketlerini düzenlemede faydalı olabileceği bilgisi yer aldı.

Massachusetts General Brigham araştırmacıları ise farklı bir bilimsel çalışmada Akdeniz ve bitki bazlı diyetleri takip eden orta ve yaşlı yetişkinlerin kronik kabızlık geliştirme riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacı Dr. Staller, “Bulgularımız, sebzeler, kuruyemişler ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyetin, orta ve yaşlı yetişkinlerde kronik kabızlığı önlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Uzmanlar, genel "yüksek lifli diyetler" tavsiyesinin tek başına yeterli bilimsel kanıt taşımadığını, bunun yerine kivi ve kurutulmuş erik gibi bilimsel olarak desteklenen özel besinlere odaklanmanın, hastalar için daha somut ve etkili bir tedavi yolu sunduğunu vurguladı.