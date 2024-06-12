Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor. En doğal yöntem açıklandı

Kabızlık, modern yaşamın yaygın sindirim sorunlarından biridir ve günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.
Doğal yöntemlerle bu sorunu hafifletmek mümkün oluyor.
Yoğurt gibi sindirimi düzenleyici özelliklere sahip bir gıdayı bazı ek malzemelerle zenginleştirerek kabızlığı hafifletilebilir.
Yoğurt, probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemini dengeler. Yoğurda birkaç ürün eklenirse kabızlık ortadan kalkar.
ÇÖREK OTU
Sindirimi rahatlatan ve bağırsak hareketliliğini artıran yüksek lif içeriğine sahiptir.
Antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleriyle sindirim sistemini destekler.
İçeriğindeki timokinon maddesi, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
ZEYTİNYAĞI
Sağlıklı yağlar arasında yer alan zeytinyağı, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakların kayganlığını artırarak dışkının rahat geçişini sağlar.