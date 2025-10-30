Son dönemde hem geleneksel bir içecek olması hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle yeniden gündeme gelen sodalı ayranın, özellikle sindirim sistemi üzerindeki faydaları bilimsel araştırmaların odağı oldu.

Bir bardak ayranın üzerine eklenen doğal mineralli suyun (soda), gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi yaygın sorunların kökünü kurutmadaki etkisi, uluslararası uzmanlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

BİLİMSEL VERİLER KONUŞTU: PROBİYOTİK VE MİNERAL TAKVİYESİ

Ayranın içerdiği yüksek probiyotik miktarı ve sodanın zengin mineral içeriği (özellikle sodyum, potasyum, magnezyum) birleştiğinde, sinerjik bir etki oluşturduğu gözlemlendi.

Bilimsel çalışmalar, ayranın bağırsak florasını güçlendirerek sindirim enzimlerinin daha verimli çalışmasına katkı sağladığını ortaya koydu.

Mineralli suyun ise, içerdiği bikarbonat iyonları sayesinde mide asit seviyesini dengelediği ve hazımsızlık belirtilerini hafiflettiği belirtildi.

Aşırı terleme gibi durumlarla kaybedilen elektrolit dengesini hızla geri kazandıran bu karışımın, vücudun su ihtiyacını karşılama ve hidrasyonu sağlama konusunda da öne çıktığı vurgulandı.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI GÖRÜŞLER

ABD'deki prestijli Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından, sindirim sağlığı uzmanı Dr. Eleanor Vance, sodalı ayranın bağırsak sağlığı için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Dr. Vance, "Fermente süt ürünleri olan ayranın probiyotik zenginliği, mineralli suyun sindirimi kolaylaştırıcı ve mideyi yatıştırıcı etkisiyle birleştiğinde, özellikle postprandial (yemek sonrası) şişkinlik ve rahatsızlıklar için etkili ve doğal bir destek sağladığını ifade etti" şeklinde konuştu.

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nden beslenme fizyolojisi profesörü Dr. Klaus Richter, sodalı ayranın tansiyon üzerindeki etkisine değindi.

Dr. Richter, "Ayranın içerdiği potasyum, kan basıncının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle tuzsuz veya az tuzlu hazırlanmış sodalı ayranın, vücudun kaybettiği mineral ve sıvıları yerine koyarak kan basıncını dengede tutmaya yardımcı olduğunu gördük" açıklamasını yaptı. Ancak yüksek tansiyon hastalarının sodyum alımına dikkat etmesi gerektiği uyarısını da ekledi.

GİZLİ FAYDA: ÖDEM SÖKÜCÜ ÖZELLİĞİ

Araştırmacılar, sodalı ayranın aynı zamanda doğal bir ödem sökücü etki gösterdiğini aktardı.

Bağırsak hareketlerini düzenleme ve vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olma özelliklerinin, özellikle kilo kontrol süreçlerinde ve şişkinlikten kurtulmada önemli bir destek sunduğu belirlendi.