Bağırsakların gizli kahramanları! 2 besinle kabızlığa veda edin

Bağırsak sağlığı, genel yaşam kalitesinin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Kabızlık gibi yaygın sorunlar ise hem fiziksel hem de zihinsel rahatlığı gölgeliyor.

Bilim dünyası ve uzmanlar, bağırsakları adeta “uçuşa geçiren” 2 süper besini ortaya koydu.

ABD’li ve Avrupalı uzmanların görüşleri ile son araştırmalar, bu besinlerin mucizevi etkisini kanıtladı.

İşte bağırsaklarınızı yeniden canlandıracak o iki besin ve bilimsel gerçekler...

Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, stres ve yanlış beslenme alışkanlıkları, bağırsak sağlığını olumsuz etkiledi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her 4 kişiden biri kabızlık problemiyle karşı karşıya. Ancak uzmanlar, doğru besinlerle bu sorunun üstesinden gelinebileceğini söyledi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten gastroenterolog Dr. Michael Camilleri, bağırsak dostu iki besini işaret ederek, “Bu ikili, sindirimi hızlandırıyor ve kabızlığı tarihe karıştırıyor” dedi.

1. Kuru Kayısı: Doğal Lif Bombası

Kuru kayısı, lif içeriğiyle bağırsakların en büyük destekçilerinden biri. Dr. Michael Camilleri, “Kuru kayısı, içerdiği çözünür ve çözünmez liflerle bağırsak hareketlerini düzenliyor” açıklamasında bulundu.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, günde 2-3 adet kuru kayısı tüketen bireylerde bağırsak geçiş süresinin %30 oranında hızlandığını gösterdi.

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2. Chia Tohumu: Minik Dev

Chia tohumu, küçük boyutuna rağmen bağırsak sağlığında dev bir etkiye sahip. Omega-3, lif ve antioksidanlarla dolu olan bu besin, sindirim sistemini adeta yeniden düzenliyor.

İngiltere’deki King’s College London’dan gastroenterolog Prof. Dr. Kevin Whelan, “Chia tohumu, suyla temas ettiğinde jel kıvamına gelerek bağırsakları kayganlaştırıyor ve dışkıyı yumuşatıyor” dedi.

Gut dergisinde yayımlanan bir çalışma, günde 2 yemek kaşığı chia tohumu tüketenlerin kabızlık şikayetlerinin %40 oranında azaldığını ortaya koydu.

BİLİMSEL KANITLAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bu iki besin, yalnızca bağırsakları rahatlatmakla kalmıyor, aynı zamanda genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler sundu.

Dr. Camilleri, “Lif zengini besinler, bağırsak florasını besleyerek bağışıklığı güçlendiriyor” derken, Prof. Dr. Whelan, “Chia ve kuru kayısı, kolon kanseri riskini azaltmada da rol oynayabilir” dedi.

Araştırmalar, bu besinlerin düzenli tüketiminin bağırsak mikrobiyotasını dengelediğini ve inflamasyonu azalttığını gösterdi.

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UZMANLARDAN TAVSİYE: HAREKETE GEÇİN!

Uzmanlar, bu iki besini diyetinize eklemenin basit ama etkili bir çözüm olduğunu vurguladı.

Günde 2 kuru kayısı ve bir kaşık chia tohumu, bağırsaklarınızı uçuşa geçirdiğinin altı çizildi.

Dr. Camilleri, “Bol suyla tüketmek etkisini artırır” uyarısında bulunuyor.

Kabızlıktan kurtulmak isteyenler için bu doğal ikili, ilaçlara gerek kalmadan çözüm sundu.