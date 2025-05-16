Bağırsaklarınızı koruyan mucize: Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Amerikalı gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, bağırsak sağlığını korumak isteyenlere ekşi vişne suyunu tavsiye ediyor. Instagram’da yaptığı paylaşımda “Meyve sularının çoğu yararlı bileşenlerini kaybeder. Ancak antioksidan ve polifenol içeriği yüksek olanlar bu konuda bir istisnadır” diyen Salhab, özellikle ekşi vişne, yaban mersini ve turna yemişi sularının faydalı olduğunu belirtti.

Ekşi vişne suyunun, antosiyanin ve klorojenik asit açısından zengin olması sayesinde bağırsakta iltihaplanmayı azaltabildiği bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Dr. Salhab’a göre bu bileşenler, bağırsak bakterileri tarafından kullanılarak antiinflamatuar etki yaratıyor.

DOĞAL MELATONİN KAYNAĞI

Bağırsak dostu özelliklerinin yanı sıra ekşi vişne suyu, içeriğindeki doğal melatonin sayesinde uyku kalitesini artırmaya da yardımcı oluyor. Dr. Salhab, bu suyu geceleri içtiğini belirterek, “İster sade ister buzlu suyla seyreltilmiş şekilde içebilirsiniz. Hidrasyonu da destekler” diyor.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Ürün seçerken kesinlikle yüzde 100 meyve suyu tercih edilmeli, konsantre ürünlerden uzak durulmalı. Ayrıca içerdiği doğal şekere rağmen ilave şeker barındıran markalardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

ŞEKERDEN KORKMAYIN, KALORİYE DİKKAT EDİN

Beslenme uzmanı Emily Lachtrupp’un da onayladığı bilgiler doğrultusunda, doğal şeker içeren meyve suları besin değeri açısından kıymetli. Ancak fazla tüketimden kaçınılmalı. Dr. Salhab, “Gereğinden fazla kalori almamak için meyve suyunu ölçülü tüketin. Evde kendiniz yapın ya da katkısız olanları tercih edin” diyerek uyarıyor.