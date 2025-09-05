Bağırsaklarınızı tehdit eden meyveler! Uzmanlardan kritik uyarılar

Bağırsak sağlığı, modern tıbbın en çok üzerinde durduğu konulardan biri haline geldi. Sindirim sisteminin ikinci beyin olarak adlandırılması, bağırsak mikrobiyomunun bağışıklık sisteminden ruh sağlığına kadar geniş bir yelpazede etkili olduğunu gösterdi. Ancak, sağlıklı olduğu düşünülen bazı meyvelerin bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceği, yeni bilimsel çalışmalarla ortaya çıktı.

Harvard Üniversitesi mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi ve Londra’daki King’s College Üniversitesi’nden diyet uzmanı Prof. Kevin Whelan’ın da aralarında bulunduğu uzmanlar, özellikle iki meyvenin aşırı tüketiminin bağırsak sağlığına zarar verebileceği konusunda uyardı: Aşırı olgun muz ve üzüm.

AŞIRI OLGUN MUZ: ŞEKER PATLAMASI BAĞIRSAKLARI ZORLUYOR

Bilimsel araştırmalar, muzun olgunlaşma sürecinde nişastanın basit şekere dönüştüğünü gösterdi.

Dr. Saurabh Sethi, bu durumun kan şekerinde ani yükselmelere yol açarak bağırsak mikrobiyomu için daha az faydalı hale geldiğini belirterek, “Olgun muzlar, lif içeriği açısından daha az etkili oluyor ve bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini desteklemek yerine şeker yüküyle mikrobiyomu zorlayabiliyor” dedi.

Gut Microbes dergisinde yayınlanan bir çalışma, yüksek şeker içeriğinin bağırsaklarda iltihaplanmayı artırabileceğini ve mikrobiyal dengeyi bozabileceğini ortaya koydu. Bu, özellikle irritabl bağırsak sendromu (İBS) gibi hassas bağırsak rahatsızlıkları olan bireylerde şişkinlik ve gaz gibi sorunlara yol açabilir.

ÜZÜM: DÜŞÜK LİF, YÜKSEK ŞEKER SORUNU

Üzüm, tatlı lezzetiyle sevilen bir meyve olsa da, lif içeriğinin düşük olması bağırsak sağlığı için bir tehdit oluşturdu.

Dr. Sethi, üzümün kan şekerini hızla yükseltebileceğini ve bu durumun bağırsak mikrobiyomunda dengesizliğe yol açabileceğini vurguladı.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, düşük lifli meyvelerin bağırsak bakterilerini yeterince beslemediğini ve uzun vadede mikrobiyal çeşitliliği azalttığını gösterdi.

Prof. Kevin Whelan, “Bağırsak sağlığı için lif, prebiyotik bir besin olarak kritik önem taşıyor. Üzüm gibi düşük lifli meyveler, bu açıdan yetersiz kalıyor ve fazla tüketildiğinde şişkinlik gibi sorunlara neden olabiliyor” dedi.

PEKİ, HANGİ MEYVELER BAĞIRSAK DOSTU?

Uzmanlar, bağırsak sağlığını desteklemek için lif ve polifenol açısından zengin meyveleri önerdi.

Nar, içerdiği antioksidanlar ve polifenoller sayesinde bağırsak bakterilerini besliyor ve mikrobiyal çeşitliliği artırıyor. Kivi ve elma ise bağırsak duvarını koruyucu etkileriyle öne çıktı.

Dr. Rossi, Amerikan Bağırsak Projesi’ne dayanarak, haftada en az 30 farklı bitki türünün tüketilmesinin bağırsak mikrobiyomunu güçlendirdiğini belirtrek, “Kahvaltınıza kivi, elma veya nar eklemek, bağırsak sağlığınızı desteklemek için basit ama etkili bir adım” dedi.

UZMAN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ

Uzmanlar, meyve tüketiminde çeşitliliğin ve ölçünün önemine vurgu yaptı. Prof. Whelan, “Hiçbir meyve tek başına zararlı değildir, ancak aşırı tüketim veya yanlış kombinasyonlar bağırsak sağlığını etkileyebilir. Örneğin, kavunla birlikte üzüm yemek sindirim süresindeki farklılıklar nedeniyle şişkinliğe yol açabilir” dedi.

Ayrıca, pestisit kalıntılarının da bağırsak sağlığını tehdit edebileceği belirtiliyor. ABD merkezli The Environmental Working Group’un 2025 raporuna göre, üzüm gibi meyvelerde yüksek oranda pestisit tespit edildi. Bu nedenle organik ürünlerin tercih edilmesi ve meyvelerin iyice yıkanması öneriliyor.

SAĞLIKLI BAĞIRSAKLAR İÇİN NE YAPMALI?

Bağırsak sağlığını korumak için lifli gıdalar, probiyotikler ve prebiyotikler içeren bir diyet öneriliyor. Yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi fermente gıdalar, bağırsak mikrobiyomunu destekliyor. Memorial Hastanesi’nden uzmanlar, tam tahıllı karbonhidratlar, kuru baklagiller ve ananas, erik gibi meyvelerin bağırsak hareketlerini artırdığını belirtiyor. Ayrıca, düzenli egzersiz, bol su tüketimi ve stresten uzak bir yaşam tarzı, bağırsak sağlığını güçlendiren diğer önemli faktörler arasında.

DİYETİNİZİ DOKTORUNUZLA PLANLAYIN

Dr. Sethi, bağırsak sağlığıyla ilgili herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce bir sağlık uzmanına danışılmasının kritik olduğunu vurguladı:

“Herkesin bağırsak mikrobiyomu farklıdır. Bu nedenle, kişisel ihtiyaçlara uygun bir beslenme planı oluşturmak en doğrusu.”

Bağırsak sağlığını tehdit eden meyvelerden kaçınmak ve bilinçli bir diyetle hareket etmek, uzun vadeli sağlık için vazgeçilmez göründü.