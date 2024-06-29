Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor

Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

Artvin'in Hopa ilçesinde hasadına başlanan yaban mersini (Likapa), hem yerel pazarlarda hem de ülke genelinde büyük ilgi görürken, sağlık açısından da pek çok yararı bulunuyor.

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Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor 1

Artvin Hopa'nın Koyuncular köyünde likapa yetiştiriciliği, artan talep ve desteklerle beraber son yıllarda hızla büyüyor.

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Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor 2

Bölge ikliminin ve toprağının Likapa üretimi için elverişli olması, üreticileri bu alana yönlendirdi.

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Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor 3

Hasat edilen likapalar, taze tüketimin yanı sıra reçel, meyve suyu ve kurutulmuş meyve olarak da yapılıyor.

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Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor 4

Yüksek antioksidan içeriği ve sağlığa faydaları ile bilinen likapa, özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve göz sağlığını desteklemesi ile öne çıkıyor.

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Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor 5

Hopa'da üretilen likapalar, doğal ve organik üretim yöntemleri ile yetiştirilirken, bu durum ürünlerin kalitesini artırıyor.

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Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor 6

Bu yılki hasadın, üreticilere ekonomik olarak da büyük katkı sağlaması beklenirken, üreticiler, likapa hasadının başlamasıyla beraber hummalı bir çalışma içine girdi.

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Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor 7

Konuyla ilgili bilgi veren Likapa üreticisi Uğur Karabacak, 2016 yılında bahçesinde yetiştirmeye başladığı likapaları, 2 yıl sonra hasat etmeye başladığını belirtti.

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Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor 8

Karabacak "Bu yıl iyi bir hasat yılı geçirmeyi umut ediyorum. Bu toplattığımız meyveleri hem taze olarak hem de marmelat ve reçel olarak satışa sunacağız. Başta şeker hastalığı olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor. Son yıllar Likapa'nın bilinirliği de arttı. Önümüzdeki yıllarda bahçemizi büyütmeyi planlıyorum” dedi.

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