Bağışıklığı güçlendiriyor gözlere şifa oluyor! Hasadına başlanan meyve büyük talep görüyor

Artvin Hopa'nın Koyuncular köyünde likapa yetiştiriciliği, artan talep ve desteklerle beraber son yıllarda hızla büyüyor.
Bölge ikliminin ve toprağının Likapa üretimi için elverişli olması, üreticileri bu alana yönlendirdi.
Hasat edilen likapalar, taze tüketimin yanı sıra reçel, meyve suyu ve kurutulmuş meyve olarak da yapılıyor.
Yüksek antioksidan içeriği ve sağlığa faydaları ile bilinen likapa, özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve göz sağlığını desteklemesi ile öne çıkıyor.
Hopa'da üretilen likapalar, doğal ve organik üretim yöntemleri ile yetiştirilirken, bu durum ürünlerin kalitesini artırıyor.
Bu yılki hasadın, üreticilere ekonomik olarak da büyük katkı sağlaması beklenirken, üreticiler, likapa hasadının başlamasıyla beraber hummalı bir çalışma içine girdi.
Konuyla ilgili bilgi veren Likapa üreticisi Uğur Karabacak, 2016 yılında bahçesinde yetiştirmeye başladığı likapaları, 2 yıl sonra hasat etmeye başladığını belirtti.
Karabacak "Bu yıl iyi bir hasat yılı geçirmeyi umut ediyorum. Bu toplattığımız meyveleri hem taze olarak hem de marmelat ve reçel olarak satışa sunacağız. Başta şeker hastalığı olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor. Son yıllar Likapa'nın bilinirliği de arttı. Önümüzdeki yıllarda bahçemizi büyütmeyi planlıyorum” dedi.