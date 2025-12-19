Çocukluk döneminin kaçınılmaz bir parçası olarak görülen döküntülü hastalıklar, son dönemde dünya genelinde değişen viral dinamikler ve aşılanma oranlarındaki dalgalanmalarla birlikte yeniden gündeme geldi.

Geçmiş yıllarda mevsimsel geçişlerde sıradan bir vaka olarak kayıtlara geçen deri döküntülerinin, artık daha karmaşık klinik tablolarla seyrettiği gözlemlendi. Özellikle pandemiden sonra oluşan "bağışıklık açığı" nedeniyle, çocukların virüslere karşı daha savunmasız hale geldiği bilimsel raporlara yansıdı.

BİLİMSEL VERİLER ARTIŞI DOĞRULADI

Saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan kapsamlı bir analiz, son bir yılda kızamık, kızıl ve el-ayak-ağız hastalığı gibi döküntülü enfeksiyon vakalarında %30'a varan bir artış yaşandığını belgeledi.

Araştırmacılar, bu artışın temel nedeninin, virüslerin mutasyon yeteneğinden ziyade, toplum bağışıklığındaki düşüşten kaynaklandığını saptadı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan veriler de döküntü ile seyreden viral enfeksiyonların, okul çağındaki çocuklar arasında yayılma hızının önceki yıllara oranla iki katına çıktığını gösterdi.

"ALERJİ SANILARAK VAKİT KAYBEDİLİYOR"

Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi Başkanı Dr. Sean O'Leary, ebeveynlerin döküntüleri genellikle basit bir alerji veya ısı değişimi reaksiyonu olarak yorumlama hatasına düştüğünü ifade etti.

Dr. O'Leary, "Kliniklerimize başvuran pek çok vakada, ailelerin 'yediği bir şey dokundu' düşüncesiyle doktora geç başvurduğunu tespit ettik. Oysa ateşle birleşen inatçı döküntüler, viral bir fırtınanın ilk habercisiydi" şeklinde konuştu.

O'Leary, erken teşhisin sadece çocuğu değil, sınıf arkadaşlarını ve risk grubundaki diğer bireyleri korumak adına hayati önem taşıdığını vurguladı.

KÜRESEL BİR "DOMİNO ETKİSİ" RİSKİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Kıdemli Teknik Danışmanı Dr. Natasha Crowcroft ise döküntülü hastalıkların küresel bir sağlık güvenliği sorunu haline gelme potansiyeline değindi.

Crowcroft, özellikle kızamık gibi döküntülü hastalıkların, bağışıklık sistemini "sıfırlayarak" çocuğu diğer enfeksiyonlara karşı da savunmasız bıraktığını hatırlattı.

Dr. Crowcroft, "Gördüğümüz şey sadece ciltteki bir kızarıklık değildi; bu, bağışıklık sisteminin verdiği bir imdat çağrısıydı. Aşılanma oranlarındaki en ufak bir gevşeme, döküntülü hastalıkların domino taşı gibi devrilerek büyük salgınlara yol açmasına zemin hazırladı" uyarısında bulundu.

Uzmanlar, döküntünün karakteri, yayılımı ve eşlik eden ateş gibi semptomların dikkatle izlenmesi gerektiği konusunda birleşti.

Basit bir viral döküntünün dahi, altında yatan sistemik bir enfeksiyonun yüzeye vuran gölgesi olabileceği gerçeği, tıp dünyasının gündemindeki yerini korudu.