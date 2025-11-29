Küresel çapta yürütülen bilimsel araştırmalar, vücudun savunma mekanizması olan bağışıklık sistemini destekleyen iki hayati unsurun altını çizdi: Yeterli ve kaliteli uyku ile dengeli, antioksidan zengini beslenme.

Uzmanlar, modern yaşamın getirdiği stres ve uyku eksikliğinin, enfeksiyonlara karşı direncimizi ciddi ölçüde düşürdüğünü ifade etti.

UYKUSUZLUK HASTALIK DAVETİYESİNE DÖNÜŞTÜ

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin ek destek dozlarına dahi ihtiyaç duyabileceğini daha önce ifade etti.

Son dönemde yapılan çalışmalar ise, bu zayıflığın temel nedenlerinden birinin uyku eksikliği olduğunu kanıtladı.

Arizona Üniversitesi'nden Nöroloji ve Uyku Uzmanı Dr. Michael Grander, "Uyku, sadece enerji depolama süreci değildir. Aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin düzenlenmesi ve hafızasının geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Derin uyku sırasında salgılanan büyüme hormonu ve anti-inflamatuar etkili melatonin, vücudun onarım sürecini hızlandırır" ifadelerini kullandı.

Amerikan Tıp Derneği (JAMA)'da yayımlanan bir araştırmada, 7 saatten az uyuyan bireylerin soğuk algınlığına yakalanma olasılığının, 8 saatten fazla uyuyanlara göre üç kat daha fazla olduğu gözlemlendi.

Çalışmalar, akut uyku yoksunluğunun, aşıların etkinliğine verilen yanıtta dahi azalmaya neden olduğunu ortaya koydu.

BESLENME KALKANI: ANTİOKSİDANLAR VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Beslenme düzeninin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi, saygın bilim dergisi Cell Host & Microbe'da yayımlanan araştırmalarla netlik kazandı.

İşlenmiş gıdalar ve basit şekerden zengin beslenme biçiminin, kronik inflamatuar hastalıklara davetiye çıkardığı bilimsel olarak kanıtlandı.

İngiltere'deki King's College London'dan Beslenme Bilimleri Profesörü Dr. Tim Spector, "Bağışıklık sisteminin büyük bir kısmı bağırsaklarımızda yer alır. Yeterli meyve ve sebze tüketimi, antioksidanlar sayesinde hücre hasarını önlerken, yüksek lif içeriği bağırsak florasını destekler. Sağlıklı bir mikrobiyota, patojenlere karşı adeta bir kalkan görevi görür" açıklamasını yaptı.

Harvard Tıp Okulu'ndan İmmünoloji Uzmanı Dr. Sarah Miller ise, bağışıklık yanıtını destekleyen C, D vitaminleri ve çinko gibi mikro besinlerin önemine dikkat çekti.

Dr. Miller, özellikle sebze, meyve, tam tahıllar ve fermente ürünlerden zengin Akdeniz tipi beslenmenin, uzun ömürlülük ve güçlü bağışıklık arasındaki ilişkiyi gösteren en iyi örnek olduğunu belirtti.

Uzmanlar, güçlü bir bağışıklık için günde ortalama 7-8 saat kaliteli uyku ve bol su, taze sebze-meyve tüketiminin bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini kesin bir dille ifade etti.