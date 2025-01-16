Bağkur ve Emeklileri Derneği kuruldu

Kuruluşunu duyuran BağKur ve Emeklileri Derneğinden kuruluş açıklamasının tamamı şu şekilde:

BASIN VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

Kısa adı BAĞ-DER olan, BağKur ve Emeklileri Derneğini 15 Ocak 2025 tarihi itibariyle resmen kurmuş bulunmaktayız.

BağKur ve Emeklileri Derneği; insan hakları, demokrasi kuralları, Atatürk ilkeleri, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayarak çalışma hayatını yakından ilgilendiren iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında faaliyetler gerçekleştirerek topluma katkılarda bulunacaktır.

5510 Sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 4/1-b statüsünde (BağKur) sigortalı olanların, olacakların, emeklilerin ve hak sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini en geniş anlamda savunacaktır.

BağKur statüsünde sigortalı olanların, BağKur emeklilerinin ve bunların hak sahiplerinin sorunları bu zamana kadar muhatapları olan kamunun idari organları ile siyasi muhatapları tarafından görmezden gelinmiş, yok sayılmıştır.

BağKur’lular sosyal güvenlik sisteminin üvey evlatları değildir. BağKur’lular herhangi bir işverene bağlı olmayan kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan, ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayan bu vatanın öz evlatlarıdır.

Milyonlarca esnaf ve sanatkarlarımız, serbest meslek erbabları, şirket ortakları ve çiftçilerimiz ile isteğe bağlı sigortalılarımız sosyal güvenlik sistemimizde ne yazık ki en çok prim ödeyen dolayısıyla en geç emekli olan ve düşük aylık bağlama oranlarıyla en az emekli maaşını alanlardır.

BağKur’luların sorunları siyasi iktidar tarafından her seçim döneminde siyasi malzeme olarak görülmüş, vaatlerde bulunulmuş ancak tüm verilen tüm sözler yerine getirilmemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Seçim öncesi 6 Mayıs 2023 tarihinde partisinin Kayseri’de düzenlediği mitingde “Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK’lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 Milyon küçük esnaf faydalanacak.” İfadelerini kullanarak BağKur’lulara söz vermiş ancak yaklaşık 20 aydır verdiği sözü yerine getirmemiştir.

Keza Sayın Erdoğan, sosyal medya hesaplarından “1 Milyon Küçük Esnafımızın primlerini 7200 güne indirdik” paylaşımlarında bulunmuştur.

Sadece Cumhurbaşkanı değil dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’de 1/10/2008 öncesi vergi ve meslek odası kaydı olanların BağKur tesciliyle ilgili basına açıklamalarda bulunarak bu sorunların çözülebileceğini, gerekli talimatları verdiğini, emeklilikte ki prim gün sayı farklılıklarını sorun olarak görmüş ve çözeceğini ifade etmiştir.

Mevcut Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise BağKur’luların sorunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı’ndan gerekli talimatları aldıklarını ve gerekeni yapacaklarını açıklamıştır.

Ayrıca siyasi iktidar mensubu milletvekillerinin bu mağduriyetlerle ilgili kamuoyuna yansıyan birçok açıklamaları mevcut olup, her seferinde vaatler vermişler ancak gereği yerine getirilmemiştir.

BağKur’luların birçok sorunları vardır. Bunların sadece bazıları ise; tescil sorunu, prim eşitleme sorunu, ihya sorunu, aylık bağlama oranı sorunu, sağlık ve ilaç hizmetlerine erişim sorunudur.

Bugün tam 15 günden beridir BağKur ve GSS prim borçluları sağlık hizmetlerinden yararlandırılmamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle sağlığa erişim imkanı tanınan ancak ilaçlarını ücretli alan prim borçluları acil bir düzenleme beklemektedir. BağKur’luların sağlığa erişiminin sağlanmaması sadece BağKur statüsündeki vatandaşlarımızı değil bunların bakmakla yükümlü oldukları kişileri de doğrudan etkilemektedir.

Birlikteliğin ve bütünlüğün gücünü keşfeden insanoğlu, varoluşundan bu yana daima toplu olarak yaşamanın ve hareket etmenin yollarını arayarak toplumsal yaşam tarzlarını belirlemişler ve yaşamlarını sürdürebilmişlerdir. Günümüzde, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) eğitim, sağlık, adalet ve ekonomi vb. konularda hükümet politikalarına yön verebildikleri gibi, toplumun önceliklerini tespit eden birçok konuda da devletin yürüttüğü kamu hizmetlerini yerine getirebilen kuruluşlar olmuşlardır.

BAĞ-DER, 3 Milyonu BağKur Emeklisi, 5 Milyonu ise BağKur sigortalısı olmak üzere en az 8 Milyon vatandaşımızı temsil edecektir.

Uzun ve kutlu bir yolculuk şiarı ile kurulduğu andan itibaren üstlendiği bu önemli kamu görevini üyelerimizin ve gönüllülerimizin ortak çabaları ve özverileriyle yerine getirmeye büyük bir kudretle azimlidir.

Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Mehmet Akif CENKCİ