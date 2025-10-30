Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan ünlü türkücü organ nakli olarak zor günleri geride bıraktı. Böbrek nakli olan ünlü türkücü Orhan Hakalmaz sağlığına kavuşur kavuşmaz sahnelere geri döndü.

Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım 2025’te tamamı doktor ve Organ Nakil Koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46'ncı konserinde onur konuğu olarak sahne aldı.

'BENİM İÇİN TEKRAR GENÇLİK GİBİ BİR ŞEY OLDU’

Yaşadıklarını anlatan Hakalmaz, 'Benim için tekrar gençlik gibi bir şey oldu. Allah'a çok şükrediyorum. Yeğenim Ebru'nun tuttu. O da sağ olsun böbreğini verdi' ifadelerini kullandı.

SON HALİNE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Hakalmaz'ın organ nakli sonrası haline sosyal medyadan yorum yağdı. 'Geçmiş olsun', 'Allah şifa versin', 'Acil şifalar diliyorum', 'Bayadır gözükmüyordu geçmiş olsun' gibi yorumlar yapıldı.

Türk Halk Müziği'nin duygusunu en saf haliyle dinleyiciye ulaştıran, sesiyle olduğu kadar sahne duruşuyla da gönüllerde taht kuran Orhan Hakalmaz’ın kim olduğu merak ediliyor.

ORHAN HAKALMAZ KİMDİR?

Orhan Hakalmaz, Türk halk müziğinin usta isimlerinden biri. Bayburt'tan Samsun'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak Samsun'da dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Babasının da desteğiyle henüz 6 yaşındayken bağlama çalmaya başladı. Kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. İlkokul eğitimini Samsun'da tamamladı ardından öğrenimine İstanbul'da devam etti.

8 yaşında katıldığı Karadeniz Altınses Yarışması'nda birinci olarak büyük bir başarı elde etti. 12 yaşında ise İstanbul Radyosu amatör ses sanatçılığı sınavını kazanarak bant yapma izni aldı.

1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı giriş sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Hakalmaz, bu dönemde ünlü halk müziği sanatçısı Nida Tüfekçi'nin öğrencisi oldu.

Konservatuvar eğitimi sırasında aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu'nda iki yıl boyunca sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 11 yıllık eğitiminin ardından konservatuvardan mezun oldu ve aynı yıl İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1991 yılında yüksek lisansını tamamladı, tez olarak ise "Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerin İncelenmesi" adlı çalışmasını sundu. 1994'te konservatuvar korosunda şef yardımcılığı ve ardından şeflik görevlerini üstlendi.

Hakalmaz, hem TRT hem de Devlet Konservatuvarı bünyesinde verilen birçok konserde solist, korist ve bağlama sanatçısı olarak yer aldı. 2000 yılında öğretim görevinden ayrılarak ve müzik kariyerine konserler ve albüm çalışmalarıyla devam etti.