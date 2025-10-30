“Bağlantı Hatası” filminin galası önceki akşam Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleşti. Başrol oyuncusu Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan’la evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlu Rodin’le galaya katıldı. Uzun süredir kameralardan uzak olan Rodin, ailesiyle ilgili sorulara “İkisi de mükemmel oyuncular. Annemi izlerken çok beğeniyorum. İkisiyle de gurur duyuyorum” yanıtını verdi.

Rodin Erdoğan, kariyer hedefleriyle ilgili “Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor’da oynuyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım” dedi. Annesinin “B planında oyunculuk olabilir” önerisine ise “Anne-babamla değil, kendim olarak bir yerde ismim olsun istiyorum. Bu yüzden oyunculuk düşünmüyorum” karşılığını verdi.

Gökçen Usta’nın yönettiği, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Asena Keskinci, Timur Acar, Fatih Berk Şahin, Şebnem Schaefer, Utku Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk’ün oynadığı “Bağlantı Hatası” yarın vizyona giriyor.

Ekip, gösterim öncesi basınla buluştu. Belçim Bilgin, “Çok heyecanlıyız, filmi ilk defa burada izleyeceğiz. Bağlantı Hatası birçok açıdan önemli bir film” dedi.

Onur Tuna ise “Jenerasyonlar arasında ciddi bir uçurum oluşmaya başladı. Aileler tabii ki çocuklarının kahramanları olmak isterler ama iyi olmaya çalışırken bazen toksikleşebilirler. Bunu konu alan bir film çektik” diye konuştu.

OKULDA ZORBALANDIM

Şebnem Schaefer, filmde işlenen “akran zorbalığı” konusuna değindi:

“Şıkır şıkır giyinen bir kızdım, bunu yadırgarlardı. Zorbalık gördüğüm için iki defa okul değişt typeirdim.” Schaefer, önceki günlerdeki “Almanya’da zorbalandım, Türkiye’de ötekileştirildim” açıklamasını da hatırlattı: “Türkçemle çok dalga geçildi. Yarı Alman yarı Türk olduğum için ‘Sen Alman’sın’ diyorlardı. Buna çok üzülüyordum, çünkü kendimi Türk olarak görüyordum. Sonra kabul ettirdim kendimi.”

KUŞAK FARKINI ANLATIYOR

Filmin başrol oyuncularından Asena Keskinci, “Bu film Z jenerasyonunu kimsenin anlamadığını, kuşaklar arasında gerçekten bir bağlantı hatası olduğunu anlatıyor” dedi.

“Sevdiğim Sensin” dizisinin başrol oyuncuları Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz galada yan yana yer aldı. İkili, 3 Kasım’da Nevşehir’de sete başlayacaklarını duyurdu.