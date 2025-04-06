Bağlarda ilaçlama çalışması başladı

Kaynak: İHA
Bağlarda ilaçlama çalışması başladı

Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında ilkbahar yağmurları sonrası üreticiler, denetimli tarım ilaçlamasına başladı.

Yağışlı havanın ardından gelen güneşli havayı fırsat bilen üzüm üreticileri, bağlarını "İyi Tarım" uygulamasının gerektirdiği tarım ilaçları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendislerinin kontrolünde ilaçlamaya başladı.

Yağmur sonrası bağlara ilk üç gün içinde mutlaka ilaçlama yapılması gerektiğini belirten üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Her yağmur sonrası bağlarımızı mutlaka ilaçlama yapmak zorundayız. İlaçlama yapmazsak bağlarda prunus hastalığı olur ki ilerleyen günlerde engellemek zor olur" dedi.

Bağlarda ilaçlama çalışması başladı

Bağlarda ilaçlama çalışması başladı

Son Haberler
Miras kavgasında akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı
Miras kavgasında akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı
Aydın için ‘sarı kod’lu uyarı
Aydın için ‘sarı kod’lu uyarı
Gaziantep’te trafikte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi
Gaziantep’te trafikte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi
’Enine Boyuna Bakış’ sergisi Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde
’Enine Boyuna Bakış’ sergisi Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde
Esenyurt’a yeni eğitim yatırımı: 24 derslikli okul projesi başlıyor
Esenyurt’a yeni eğitim yatırımı: 24 derslikli okul projesi başlıyor