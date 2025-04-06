Bağlarda ilaçlama çalışması başladı

Yağışlı havanın ardından gelen güneşli havayı fırsat bilen üzüm üreticileri, bağlarını "İyi Tarım" uygulamasının gerektirdiği tarım ilaçları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendislerinin kontrolünde ilaçlamaya başladı.

Yağmur sonrası bağlara ilk üç gün içinde mutlaka ilaçlama yapılması gerektiğini belirten üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Her yağmur sonrası bağlarımızı mutlaka ilaçlama yapmak zorundayız. İlaçlama yapmazsak bağlarda prunus hastalığı olur ki ilerleyen günlerde engellemek zor olur" dedi.