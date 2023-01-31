31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş'in kardeşi kalp krizi geçirdi: İnegölspor açıkladı

Şenol Güneş'in kardeşi kalp krizi geçirdi: İnegölspor açıkladı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 10:56
Takip Et

Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi

Şenol Güneş'in kardeşi kalp krizi geçirdi: İnegölspor açıkladı
+
Aa
-

İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş fenalaşınca İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Bahaddin Güneş, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Güneş’in, tıkalı olan damarına ilaçlı, yağlı stent takılacağı öğrenildi.
İNEGÖLSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Güneş'in hocalığını yaptığı İnegölspor'dan da açıklama geldi. İşte o açıklama;
"Bugün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle Bursa Medicana Hastanesine sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz."
BAHADDİN GÜNEŞ KİMDİR?
Bahaddin Güneş; 10 Mart 1960 Trabzon doğumludur.
Geçmişte futbolcu olan Bahaddin Güneş, aynı zamanda Şenol Güneş'in de kardeşidir.
Bahaddin Güneş futbolculuk döneminde defans ve orta saha mevkilerinde görev almıştır.
Trabzon Yolspor, Trabzonspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve İst. Başakşehir takımlarının formasını giydi.
5 kez milli forma ile sahaya çıktı.
1996-97 sezonunda antrenörlük yaşantısında başlayan Bahaddin Güneş, sırasıyla; İstanbul Başakşehir, Pendikspor, Trabzonspor, Ankaraspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Pazarspor, Adıyamanspor, Samsunspor, Göztepe,  Sarıyer Bayburt Özel İdarespor, Aydınspor 1923,  Osmaniyespor, Ankara Demirspor, Afjet Afyonspor, Hekimoğlu Trabzon ve Bursa İnegölspor
Kulüplerinde antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı.
Güneş evli ve  iki yetişkin çocuk babası, Ankara’da ikamet ediyor. 
Daha önce Sarıyer, Afyonspor, Hekimoğlu gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış almış olan Güneş; şu anda İnegölspor'u çalıştırmaktadır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
1
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
2
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
3
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
4
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
5
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
7
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.