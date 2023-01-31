Şenol Güneş'in kardeşi kalp krizi geçirdi: İnegölspor açıkladı

İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş fenalaşınca İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Bahaddin Güneş, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Güneş’in, tıkalı olan damarına ilaçlı, yağlı stent takılacağı öğrenildi.

İNEGÖLSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Güneş'in hocalığını yaptığı İnegölspor'dan da açıklama geldi. İşte o açıklama;

"Bugün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle Bursa Medicana Hastanesine sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz."

BAHADDİN GÜNEŞ KİMDİR?

Bahaddin Güneş; 10 Mart 1960 Trabzon doğumludur.

Geçmişte futbolcu olan Bahaddin Güneş, aynı zamanda Şenol Güneş'in de kardeşidir.

Bahaddin Güneş futbolculuk döneminde defans ve orta saha mevkilerinde görev almıştır.

Trabzon Yolspor, Trabzonspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve İst. Başakşehir takımlarının formasını giydi.

5 kez milli forma ile sahaya çıktı.

1996-97 sezonunda antrenörlük yaşantısında başlayan Bahaddin Güneş, sırasıyla; İstanbul Başakşehir, Pendikspor, Trabzonspor, Ankaraspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Pazarspor, Adıyamanspor, Samsunspor, Göztepe, Sarıyer Bayburt Özel İdarespor, Aydınspor 1923, Osmaniyespor, Ankara Demirspor, Afjet Afyonspor, Hekimoğlu Trabzon ve Bursa İnegölspor

Kulüplerinde antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı.

Güneş evli ve iki yetişkin çocuk babası, Ankara’da ikamet ediyor.

Daha önce Sarıyer, Afyonspor, Hekimoğlu gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış almış olan Güneş; şu anda İnegölspor'u çalıştırmaktadır.

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