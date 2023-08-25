Bahadır ne demek? Bahadır isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Bahadır da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Bahadır ne demek? Bahadır isminin anlamı nedir?