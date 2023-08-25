Bahadır adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Bahadır isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bahadır ne demek? Bahadır isminin anlamı nedir?
BAHADIR NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bahadır ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Bir şeyin değeri, bedeli.
- Yiğit, kahraman, cesur, cengaver.
- Cesur, yiğit, bağatur. Timur soyundan Hindistan’da hükümdarlık yapmış Türk lider.
BAHADIR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Bahadır ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Bahadır ismini koymak caizdir.