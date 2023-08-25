Bahadır ne demek? Bahadır isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Bahadır da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Bahadır ne demek? Bahadır isminin anlamı nedir?

Bahadır ne demek? Bahadır isminin anlamı nedir?

Bahadır adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Bahadır isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bahadır ne demek? Bahadır isminin anlamı nedir?

BAHADIR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bahadır ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir şeyin değeri, bedeli.

- Yiğit, kahraman, cesur, cengaver.

- Cesur, yiğit, bağatur. Timur soyundan Hindistan’da hükümdarlık yapmış Türk lider.

BAHADIR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Bahadır ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Bahadır ismini koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Meraklı Adamın 10 Günü konusu nedir? Meraklı Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Meraklı Adamın 10 Günü konusu nedir? Meraklı Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı?
Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor. Uzmanı uyardı Sağlık
Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor. Uzmanı uyardı
Şehit uzman çavuş Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı Güncel
Şehit uzman çavuş Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Korumalar Sabancı çiftinin görüntüsü alınmasın diye etten duvar ördü Güncel
Korumalar Sabancı çiftinin görüntüsü alınmasın diye etten duvar ördü
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Fatih Tezcan tahliye edildi Güncel
Fatih Tezcan tahliye edildi
70 yaşındaki yaşlı adam şelaleye düşerek hayatını kaybetti Güncel
70 yaşındaki yaşlı adam şelaleye düşerek hayatını kaybetti