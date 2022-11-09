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Lüks gemi "The World", 182 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahamalar bayraklı lüks "The World" adlı kruvaziyer, yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:24
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Bahamalar bayraklı lüks "The World" adlı kruvaziyer, yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi

Lüks gemi ''The World'', 182 yolcusuyla Marmaris'e geldi
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Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan 196 metrelik kruvaziyerde, 182 yolcu ile 258 personel bulunuyor.

Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Datça'dan gelen gemi, yarın gece saatlerinde Fethiye Limanı'na hareket edecek.

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