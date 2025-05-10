Bahar Aksu cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, şüphelilerin olaydan 2 gün önce Aksu'nun eski iş yerinde keşif yaptıkları öğrenildi.

Şişli'de sokak ortasında Bahar Aksu'yu katleden eski eşi ve arkadaşları, kaçırma ve öldürme planları için kadının çalıştığı otelin çevresinde keşif yapmışlar. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cumhuriyet Mahallesinde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 37 yaşındaki Bahar Aksu, sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Olaydan sonra polisin başlattığı çalışmalarda eski koca Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polis yeni görüntülere ulaştı.

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Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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