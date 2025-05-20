Bahar Aksu’nun katili eski eşine istenen ceza belli oldu Kaçırmaya çalışırken öldürmüştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bahar Aksu’nun katili eski eşine istenen ceza belli oldu Kaçırmaya çalışırken öldürmüştü

İstanbul Şişli’de Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalışırken öldüren eski eşi Rüstem Elibol ve kaçırmaya yardım eden 3 şüpheli hakkında istenen cezalar belli oldu. Hazırlanan iddianamede Elibol ve 3 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıl hapis cezası talep edildi.

İşe giderken eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, direnerek arabaya binmeyince Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi olay yerinden kaçtı. Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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