Bahar alerjisi mi, soğuk algınlığı mı? Çocuklar tehlikede

Baharın gelişiyle birlikte çiçekler açıyor, doğa canlanıyor; ancak bu güzel mevsim, çocuklarda alerji vakalarını da beraberinde getirdi.

Polenlerin havada uçuştuğu bu dönemde, bahar alerjisi belirtileri soğuk algınlığıyla o kadar benzeşiyor ki, ebeveynler ve hatta doktorlar bile sıklıkla yanılgıya düştü.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu karışıklığın erken teşhisi zorlaştırdığını ve çocukların sağlığını riske attığını gösterdi.

İşte bu gizli tehlikenin detayları ve uzmanlardan gelen çarpıcı uyarılar...

BELİRTİLER ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

Bahar alerjisi (alerjik rinit) ve soğuk algınlığı, burun akıntısı, hapşırık, öksürük ve gözlerde sulanma gibi benzer belirtilerle kendini gösterdi. Alerjinin aksine, soğuk algınlığı viral bir enfeksiyon kaynaklıyken, bahar alerjisi polen, toz veya küf gibi çevresel tetikleyicilerden kaynaklandı.

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Tanaka liderliğinde yapılan bir araştırma, çocuklarda bahar alerjisinin %60 oranında soğuk algınlığıyla karıştırıldığını ve bu yanlışlığın gereksiz antibiyotik kullanımına yol açtığını ortaya koydu.

ABD’li alerji uzmanı Dr. Clifford Bassett, “Alerji kaşıntılı gözler ve burunla kendini belli ederken, soğuk algınlığında ateş ve halsizlik daha baskın. Bu farkı gözden kaçırmak, yanlış tedaviye yönlendiriyor” dedi.

BİLİMSEL VERİLER: KARIŞIKLIĞIN MALİYETİ

Yanlış teşhisin sonuçları ciddi olabiliyor. Çin’deki Peking Üniversitesi’nden yayımlanan bir çalışma, alerji vakalarının soğuk algınlığı sanılarak tedavi edildiğinde, çocukların %30’unun semptomlarının uzadığını ve astım gibi komplikasyonlara yatkın hale geldiğini gösterdi.

İngiliz immünolog Dr. Jenna Macciochi, “Alerjiler tedavi edilmediğinde kronikleşebilir ve solunum yollarında kalıcı hasara yol açabilir. Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı ise bağışıklık sistemini zayıflatıyor” uyarısında bulundu.

The Journal of Allergy and Clinical Immunology dergisine göre, teşhis hataları çocuklarda okul performansını dahi olumsuz etkiledi.

POLENLERİN GİZLİ SALDIRISI

Bahar alerjisi, özellikle 5-12 yaş arası çocuklarda yaygın. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) verileri, polen mevsiminde çocuk alerji vakalarının %25 arttığını gösterdi.

Avustralyalı pediatri uzmanı Dr. Samantha Ellis, “Polenler, çocukların hassas bağışıklık sistemini tetikliyor. Burun tıkanıklığı ve göz kaşıntısı gibi belirtiler, ebeveynler tarafından genellikle ‘geçer’ diye düşünülüyor, ama bu bir tuzak” dedi.

Araştırmalar, alerjik çocukların %40’ında semptomların soğuk algınlığı sanılarak ihmal edildiğini ortaya koydu.

UZMANLARDAN EBEVEYNLERE ÇAĞRI

Uzmanlar, bu karışıklığı önlemek için ebeveynleri dikkatli olmaya çağırdı.

Dr. Bassett, “Belirtiler bir haftadan uzun sürüyorsa ve ateş yoksa, alerji şüphesi düşünülmeli. Bir alerji testi, doğru teşhisi koyabilir” önerisinde bulundu.

İngiliz beslenme uzmanı Dr. Rhiannon Lambert ise, “Çocukların diyetine antihistaminik özellikli gıdalar (zencefil, yeşil çay gibi) eklemek semptomları hafifletebilir, ancak bu bir doktor kontrolünde olmalı” dedi.

Evde hava filtreleri kullanmak ve pencereleri polen saatlerinde kapalı tutmak da etkili bir koruma sağladı.

DOĞRU TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Bahar alerjisi ile soğuk algınlığı arasındaki bu karışıklık, basit bir hata gibi görünse de, uzun vadede çocukların sağlığını tehdit etti.

Bilimsel veriler, erken teşhisin ve doğru müdahalenin hem semptomları hafiflettiğini hem de komplikasyon riskini azalttığını kanıtladı.

Uzmanlar, ebeveynleri belirtileri yakından izlemeye ve şüphe durumunda bir uzmana başvurmaya davet ediyor.