Bahar alerjisi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan bahar alerjisi hastalığının detaylarını internet kullanıcıları arama motorlarında aratıyor. Peki, bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi belirtileri nelerdir? Bahar alerjisi tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Bahar alerjisi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan bahar alerjisi hastalığıyla ilgili detaylar...

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit ( saman nezlesi ), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.

BAHAR ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Burun tıkanıklığı,

-Hapşırma nöbetleri,

-Sulu burun akıntısı,

-Burun ve gözlerde kaşıntı (aynı zamanda konjuktivit),

-Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı,

-Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması,

-Koku ve tat duyularında azalma,

-Çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi,

-Yorgunluk,

-Algılama güçlüğü,

-Uyku bozukluğu ,

-Damakta ve gırtlakta kaşıntı,

-Öksürük ve baş ağrısı görülebilir.

BAHAR ALERJİSİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Alerjik rinit (bahar alerjisi) uzun süren hasta hekim ilişkisi ve sabır gerektiren bir tedavidir. Tedavide alerjenlerden korunma yanında burundan kortizonlu spreyler ve antialerjik ilaçlar kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol su içilmelidir. A, B, C ve E vitaminli besinler tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır. Stresten uzak yaşamalı, alkol, sigara tüketilmemelidir. Bazı hastalarda immünoterapi yani aşı uygulaması yapılmaktadır. İmmünoterapi için seçilecek hastalar genellikle alerjisi ilaçlarla kontrol edilemeyen veya ilaç yan etkilerinden rahatsız olan hastalardır. Hastada en az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı düşünülebilir.

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