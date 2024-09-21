Bahar alerjisini doğal yollarla hafifletin

Bal ve Yerel Polen: Uzmanlar, yerel polenlerle üretilen balın, alerjik reaksiyonları azaltabileceğini belirtti. Bu balın düzenli olarak tüketilmesi, vücudun polenlere alışmasını sağlayarak alerji belirtilerini hafifletebilir.

Omega-3 Yağ Asitleri: İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Demir, omega-3 yağ asitlerinin iltihaplanmayı azalttığını ifade ediyor. "Somon, ceviz ve keten tohumu gibi besinler, alerjik belirtilerin azaltılmasında etkili olabilir," dedi.

Tuzlu Su ile Burun Yıkama: Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Elif Yılmaz, tuzlu su ile burun yıkamanın polen ve diğer alerjenleri temizlemek için faydalı bir yöntem olduğunu belirtiyor. "Bu yöntem, burun tıkanıklığını gidermeye ve solunum yollarını rahatlatmaya yardımcı olabilir," şeklinde konuştu.

Doğal Antihistaminikler: Fitoterapi Uzmanı Dr. Zeynep Akman, nane, zencefil ve papatyanın doğal antihistaminik özellikler taşıdığını vurguluyor. "Bu bitkiler çay olarak tüketildiğinde alerji semptomlarını azaltabilir," dedi.

Hava Kalitesini İyileştirme: Alerjenlerden korunmak için evde hava kalitesinin artırılması önemli. Uzmanlar, hava filtreleri kullanarak ve düzenli temizlik yaparak polen ve toz alerjilerinin azaltılabileceğini ifade etti.

Bahar alerjisi, birçok insan için yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Fakat, doğal yöntemlerle bu belirtileri hafifletmek mümkündür. Uzmanların önerilerine dikkat etmek ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek, alerjiyle başa çıkmada önemli bir rol oynayabilir.