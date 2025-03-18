Bahar aylarında soğan ve elma neden yenmeli? İşin uzmanları anlatıyor

Oxford Üniversitesi Beslenme Bilimleri Profesörü Dr. Timothy Key, soğan ve elmanın vücudu serbest radikallere karşı koruyarak bağışıklık sistemini desteklediğini ifade etti:

"Soğan, kersetin ve flavonoid gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu maddeler, inflamasyonu azaltırken bahar alerjileri gibi mevsimsel sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar. Elma ise C vitamini zenginliğiyle bağışıklık için vazgeçilmez bir destekçi."

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Marie-Pierre St-Onge ise şu noktalara dikkat çekti:

"Elma ve soğan, bağırsak sağlığını destekleyen prebiyotik özelliklere sahip. Bağışıklık sisteminin %70’inin bağırsaklarda yer aldığını düşünürsek, bu besinlerin tüketimi mevsim geçişlerinde oldukça önemlidir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: BAHAR İÇİN SOĞAN VE ELMA TÜKETİMİ

Nutrients Journal'da yayımlanan bir araştırma, soğanda bulunan kersetinin bağışıklık hücrelerini aktive ettiğini ve vücudun alerjenlere karşı direncini artırdığını göstermekte.

Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yer alan bir çalışma, elmanın flavonoid bileşiklerinin hem solunum yollarını desteklediğini hem de mevsimsel grip riskini azalttığını ortaya koymakta.

Food Research International dergisinde yayımlanan bir başka araştırma ise bu iki besinin prebiyotik etkisinin, sağlıklı bağırsak bakterilerini destekleyerek sindirimi ve bağışıklığı güçlendirdiğini vurgulamakta.

SOĞAN VE ELMA TÜKETİMİNİN ÖNE ÇIKAN FAYDALARI

Bağışıklık Güçlendirici: Soğanın antioksidan bileşenleri vücutta inflamasyonu azaltır. Elmadaki C vitamini, bağışıklığı destekler ve mevsimsel hastalıklara karşı koruma sağlar.

Sindirim Sağlığına Katkı: Soğan ve elmanın içerdiği prebiyotikler, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin artmasını sağlar ve sindirimi düzenler.

Alerji ve Enflamasyon Kontrolü: Soğanın kersetin içeriği, bahar alerjileriyle savaşmada etkili bir araçtır. Elma ise alerji kaynaklı burun tıkanıklığını hafifletici özellikler taşır.

Kalp Sağlığını Destekleme: Soğandaki kükürt bileşenleri ve elmadaki flavonoidler, kolesterol seviyelerini düzenler ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Enerji ve Zindelik: Elmadaki doğal şekerler ve lifler, gün boyunca enerji verirken soğandaki bileşenler dolaşım sistemini destekler.

BAHAR AYLARINDA SAĞLIKLI TÜKETİM İPUÇLARI

- Soğanı pişirerek ya da çiğ olarak salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

- Elmayı kabuğu ile tüketerek lif ve antioksidan alımını artırabilirsiniz.

- Günlük öğünlerinize her iki besini dahil ederek bağışıklığınızı güçlendirin.

- Bahar detoksu için soğan ve elma karışımından çay hazırlayabilirsiniz.

DOĞANIN ŞİFASI BAHAR SOFRALARINDA

Soğan ve elma, yalnızca lezzetli besinler olmaktan öte, vücudu mevsimsel değişimlere karşı koruyan güçlü müttefikler.

Bilimsel araştırmalar, bu iki besinin düzenli tüketimiyle bağışıklık sisteminin güçleneceğini ve bahar alerjileri gibi sorunların etkili bir şekilde hafifletilebileceğini göstermekte.

Bahar aylarında daha sağlıklı bir yaşam için soğan ve elmayı sofralarınızdan eksik etmeyin.