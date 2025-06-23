Bahar Candan ve Dilan Polat pes dedirtti! Helvasını kavurup paylaştılar

Bahar Candan, hayatını kaybeden ablası Nihal Candan için Dilan Polat'la helva yaptığı görüntülere tepki yağdı...

Takipçiler Dilah Polat'ın evini mutfağını merak ettiklerini ve videoyu incelediklerini dile getirse de, videonun Nihal Candan için yapılan helva nedeni ile çekilmesi birçok olumsuz yorum yazılmasına neden oldu.

Anoreksiya hastalığı nedeniyle 23 kiloya düşerek yaşamını kaybeden Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan, Dilan Polat'la birlikte helva kavurdu. Bahar Candan ve Dilan Polat'ın helva kavurduğu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Helva kavurma görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı.

DİLAN POLAT'IN EVİNDE VİDEO ÇEKTİLER

Ablası Nihal Candan’ı dün toprağa veren Bahar Candan kardeşi Su ile bugün Dilan Polat’ın evine gitti. Dilan Polat'la birlikte helva kavuran Bahar Candan'ın sık sık kameraya bakarak poz vermesi ise dikkat çekti.