Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı

BirGün'den Timur Soykan'ın yazısına göre, Kara para aklama ve daha pek çok suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturması sürerken birçok sosyal medya fenomeni hakkında iddialar ortaya atıldı.

İddiaların odağındaki bir diğer isim de moda programıyla tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve tepki çeken Candan kardeşler hakkında flaş bir iddia çıktı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN GİZLİ KASASI İDDİASI

Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusuna göre Bahar ve Nihal Candan kardeşler, Sazan Sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubuydu.

Hatta suç duyurusunda Nihal Candan’ın çete liderinin sevgilisi, Bahar Candan ile birlikte örgütün gizli kasası oldukları iddia edildi.

İfadelerine göre şirket yöneticisi olduğunu söyleyen Kaan Hamzaoğlu ile İstanbul Etiler, Bebek gibi semtlerdeki lüks lokantalarda yemek yerken doktor, avukat ve polis olduğunu söyleyen kişiler vardı.

Suç duyurusuna göre şikayetçi Hacı İsrafil S., Etiler’deki Tepsi Et Lokantası’ndaki bir yemekte Kaan Hamzaoğlu ve Dr. Refik E.E.’nin yanı sıra moda programlarıyla ünlenen ve sosyal medyada gösterişli hayatını sergileyen Bahar Candan’ın olduğunu söyledi.

Hacı İsrafil S. ve diğer şikayetçi Ömer K. bir başka yemekte ise Bahar Candan’ın ablası olan sosyal medya fenomeni Nihal Candan ile tanıştıklarını anlattı. Ayrıca organizasyondaki kişiler suç örgütü lideri Ümit Saral’ın da bu işini içinde olduğunu öne sürmüştü.

Suç duyurusuna göre; sadece Kars’tan 20’yi aşkın mağdur toplam 30 milyon TL dolandırılmıştı. Suç duyurusuna göre; şikâyetçiler paraların ve otomobillerin peşine düştüğünde kendisini ‘Kaan Hamzaoğlu’ olarak tanıtan kişinin Onur Apaydın olduğunu öğrendi. Onur Apaydın daha önce bir Sazan Sarmalı Operasyonu ile gündeme gelmişti.

"NİHAL CANDAN ÇETE LİDERİNİN SEVGİLİSİ"

Suç duyurusunda; fenomen Nihal Candan’ın Onur Apaydın’ın sevgilisi olduğu iddia edildi. Ayrıca şöyle denildi:

“Müvekkillerimiz bu ticarete girdikten birkaç ay sonra Bahar Candan Instagram hesabından bir sabah hesabına 12 milyon TL aktarıldığını paylaşmıştır. Kendisinin de kandırıldığına dair algı yaratmaya çalışmıştır.

Ancak kendisi ve kız kardeşi Nihal Candan organize suç örgütünün gizli kasasıdır… Hedef mağdurlara güven telkin etmek edilmesi amacıyla doktor, avukat, polis, sosyal medya fenomeni Bahar Candan-Nihal Candan gibi birçok tanınır isimler aktif rol oynamaktadır.”