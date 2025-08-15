Bahar Candan’ın paylaşımı öfkelendirdi! Nihal Candan’ın ölümünden sonra sessizliğe gömülmüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Anoreksiya hastalığı nedeniyle ablasını kaybeden Bahar Candan uzun bir süredir ortalıkta görünmüyordu. TikTok’ta yaptığı dans paylaşımı tepki çekti.

Ablasının ölümü henüz tazeyken Bahar Candan’ın dans paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından duyarsız olarak algılandı.

640x360-34-9.webp

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Uzun bir süre Nihal Candan’ın ölümü magazin manşetlerinde gündem olmuştu.

lo.jpg

DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMADAN TUTUKLANMIŞLARDI

Nihal Candan, 2023 yılında kardeşi Bahar Candan ile birlikte “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmış, cezaevindeyken anoreksiya teşhisi konması üzerine sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

9io9.jpg

BAHAR CANDAN’IN DANS PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ablası Nihal Candan’ın vefatından sonra sessizliğe bürünen Bahar Candan, bugün TikTok hesabında ilk paylaşımını yaptı. Candan’ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Bahar Candan’ın videosu, birçok kullanıcı tarafından “duyarsız” olarak nitelendirildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Ablası daha iki ay önce vefat etti, bu neyin dansı?”, “Tedavi olun!” gibi yorumlarda bulundular.

Bazı kullanıcılar ise yapılan eleştirilere karşı çıktı.

p.jpg

uu.jpg

uup.jpg

Son Haberler
Hatay CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara: Rica ve lütfen sınırını çoktan aştık!
Hatay CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara: Rica ve lütfen sınırını çoktan aştık!
Ünye Devlet Hastanesi'nde bir ilk: Omuriliğindeki tümör başarıyla alındı
Ünye Devlet Hastanesi'nde bir ilk: Omuriliğindeki tümör başarıyla alındı
Erzincan-Sivas yolunda feci kaza! 3 Ölü 6 yaralı
Erzincan-Sivas yolunda feci kaza! 3 Ölü 6 yaralı
Ermenek’te orman yangını: Ekipler ve köylüler el ele!
Ermenek’te orman yangını!
LÖSEV’den Bilecik Kent Konseyine ziyaret
LÖSEV’den Bilecik Kent Konseyine ziyaret