Bahar Candan’ın paylaşımı öfkelendirdi! Nihal Candan’ın ölümünden sonra sessizliğe gömülmüştü

Ablasının ölümü henüz tazeyken Bahar Candan’ın dans paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından duyarsız olarak algılandı.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Uzun bir süre Nihal Candan’ın ölümü magazin manşetlerinde gündem olmuştu.

DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMADAN TUTUKLANMIŞLARDI

Nihal Candan, 2023 yılında kardeşi Bahar Candan ile birlikte “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmış, cezaevindeyken anoreksiya teşhisi konması üzerine sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

BAHAR CANDAN’IN DANS PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ablası Nihal Candan’ın vefatından sonra sessizliğe bürünen Bahar Candan, bugün TikTok hesabında ilk paylaşımını yaptı. Candan’ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Bahar Candan’ın videosu, birçok kullanıcı tarafından “duyarsız” olarak nitelendirildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Ablası daha iki ay önce vefat etti, bu neyin dansı?”, “Tedavi olun!” gibi yorumlarda bulundular.

Bazı kullanıcılar ise yapılan eleştirilere karşı çıktı.