Bahar dizisi ne zaman ekrana geri dönüyor?

Bahar dizisi yeni sezonu ile ekrana gelecek. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizi 9 Eylül'de izleyicisi ile buluşacak.

Show TV ekranlarının büyük beğeni toplayan yapımı Bahar, 3. sezon hazırlıklarına tamamlandı. Dizinin yeni bölümü 9 Eylü 2025'de ekranda olacak.

bahardizisiekle.jpg

Dizinin yeni sezonu, izleyicilere hem görsel hem de dramatik açıdan heyecan dolu bölümlerle yeniden yayınlanacak.

diziekle.jpg

YENİ OYUNCULAR KADRODA

Dizinin yeni sezonuna Mert Turak ve Hayal Köseoğlu dahil oldu. Yeni sezonda yönetmen koltuğuna Mehmet Can Bindal oturuyor.

Başrolde yine izleyicilerin gönlünde ayrı bir yeri olan Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi güçlü oyuncular yer almaya devam edecek.

