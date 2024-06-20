Bahar dizisinde herkesin merak ettiği soru cevap buldu

Show TV'de izleyicileri nefes kesen bir sezon finaliyle ekranlara veda eden Bahar dizisi, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Dizinin hayranları, heyecanla yeni sezonun çekimlerinin ne zaman başlayacağını bekliyordu.

Alınan bilgilere göre Bahar dizisinin yeni sezon çekimleri Ağustos ayında başlayacak ve normal şartlarda Eylül ayının 2. haftasında izleyicilerle buluşacak.

Nefes kesici bir finalle izleyicilerine veda eden dizide, Bahar ve Timur'un mahkemesinde sürpriz bir delil ortaya çıkmış, Bahar'ın gizlediği hastalığı da tüm izleyicilere duyulmuştu.

Annesi Nevra'nın başına gelenlerden kurtulmaya çalışan Timur'un geçmişi de açığa çıkarak onu sarsmıştı.

Hastalığı nükseden Bahar için tüm hastane seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğine gelmişti.

Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay'ı bir araya getirmiş, fakat onları da bir sürpriz beklemekteydi. Bahar ve Timur ise büyük bir eşikte kalmıştı.

Peki ya sezon finalinde ölümle burun buruna gelen karakterler? Tüm izleyiciler dizide hangi karakterlerin öleceğini merak ediyordu. Gelen bilgilere göre tüm karakterler yeni sezonda da yer alacak. Sezon finalinde Timur ameliyathanedeyken, Parla, Umay ve Rüzgar ise büyük bir trafik kazasında ölümle burun buruna gelmişti.

MF Yapım imzalı ve ilk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekici.

Bahar dizisinin yeni sezonunda izleyicileri neler bekliyor? Heyecanla beklenen yeni sezonda neler yaşanacağını şimdiden merak eden dizinin hayranları, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.