Bahar dizisinde kan kaybı! O isim projeden apar topar ayrılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Uğur Aydın karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu 38. bölümde diziden ayrılacak.

BEKLENMEDİK VEDA

Yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Bahar dizisinde beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

Başrollerinin Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kırıyor.

Her bölümüyle büyük yankı uyandıran dizinin 38. bölümünde “Uğur Aydın”ı canlandıran Devrim Kabacaoğlu ekibe veda edecek.

DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?

İstanbul doğumlu oyuncu Devrim Kabacaoğlu, 2021 senesinde İstanbul Beykent Üniversitesinden mezun oldu. Kariyerine 2022 yılında başlayan Devrim Kabacaoğlu, ilk olarak "Buğday Tanesi" adlı sinema filminde rol aldı. Ardından "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" adlı dizide komiser yardımcısı karakteriyle izleyici karşısına çıktı ve adını geniş kitlelere tanıttı.

Şimdilerde Show TV’de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan "Bahar" dizisinde Uğur Aydın karakterini canlandırıyor.