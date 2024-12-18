Bahar dizisine bir doktor daha geliyor

Güney Kore dizisi ‘Doctor Cha’dan uyarlanan ‘Bahar’ın kadrosuna yeni bir doktor daha katılıyor.

İkinci sezonunda da çok izlenenler arasına girmeyi başaran Bahar dizisine taze kan olarak Demet Gül dahil edildi.

Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını yaptığı, MF Yapım imzalı “Bahar” dizisinde Demet Gül, dünyaca ünlü bir mikrocerrahi uzmanı olan Jennifer Harmancı karakterine can veriyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İstanbul’a bir kongre için gelen, babası Türk, annesi Amerikalı olan Jennifer, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı doktor Evren’in tedavisi için Demet Evgar'ın can verdiği Bahar’ın ulaşmaya çalıştığı başarılı doktor olarak seyirciyle buluşacak.