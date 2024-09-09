Bahar dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu

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Bahar dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu

MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği 'Bahar' dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandı. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünün 17 Eylül'de ekranlarda olması hedefleniyor.

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın rol aldığı 'Bahar' dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandı. MF Yapım imzalı dizi, yeni sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği dizinin senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor.

Geniş oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor. Yeni sezonda Büşra Pekin “Süreyya” ve Elçin Afacan “Eylem” karakterleriyle diziye dahil olacak.

Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümünün 17 Eylül'de izleyiciyle buluşması planlanıyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Sezon finalinde, Bahar ve Timur’un mahkemesinde ortaya çıkan beklenmedik bir delil tüm dengeleri değiştirdi. Bahar’ın uzun süredir sakladığı hastalığı gün yüzüne çıktı. Nevra, başındaki kara bulutlardan kurtulmaya çalışırken, Timur geçmişin sırlarıyla sarsıldı. Nevra, sürpriz bir yardım çağrısı yaparken, hastane Bahar için seferber oldu. Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğine gelirken, Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirerek sürpriz bir gelişmeye yol açtı. Bahar ve Timur ise önemli bir karar aşamasına geldi.

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