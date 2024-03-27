Bahar dizisinin finali belli oldu

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya'nın başrolünü paylaştığı "Bahar" dizisi, izleyici tarafından büyük beğeni topladı ve en çok izlenen diziler arasına girdi.
13 Şubat 2024'te yayına başlayan dizi, evli bir çift olan doktor Timur ve Bahar'ın etrafında dönüyor. Bahar'ın karaciğer hastalığı teşhisi konulduğunda, hayatları alt üst olur.
Tedavi sürecinde Doktor Evren, Bahar'a acil bir karaciğer nakli gerektiğini söyler. Timur, karaciğerinin bir kısmını bağışlayarak Bahar'ın hayatını kurtarır ve bu olay ailenin geleceğini şekillendirir.
Dizi, Güney Kore'nin "Dr. Cha" dizisinden esinlenmiştir. Orijinal hikayede, ailesine adanmış eski bir doktor olan kadın, karaciğer nakli gerektiğinde kocasının desteğini alamaz ve mesleğine geri döner.
"Bahar" ve "Dr. Cha" benzer temalara sahipken, "Dr. Cha"da kayınvalide karakterinin olmaması gibi farklılıklar bulunmaktadır.
"Bahar" dizisinin finalinde, Bahar motosiklet ehliyetini alır ve kendi kliniğini açar. Timur ve annesiyle ilişkisi zamanla güçlenir.
Doktor Evren, Bahar'a aşkını itiraf eder, ancak Bahar, karşılıklı sevginin önemi hakkında konuşarak onun teklifini reddeder.
Evren hayatında yeni bir başlangıç yaparken, Rengin babasının bakım merkezinin yöneticiliğini üstlenir.
Dizinin sonunda, Timur'un yaşananlara dayanamayıp intihar edeceği söylentileri sosyal medyada dolaşmaktadır.