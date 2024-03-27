Bahar dizisinin finali belli oldu

Bahar dizisinin finali belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya'nın oynadığı Bahar dizisinin finali ortaya çıktı.
1/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 1

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya'nın başrolünü paylaştığı "Bahar" dizisi, izleyici tarafından büyük beğeni topladı ve en çok izlenen diziler arasına girdi.

2/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 2

13 Şubat 2024'te yayına başlayan dizi, evli bir çift olan doktor Timur ve Bahar'ın etrafında dönüyor. Bahar'ın karaciğer hastalığı teşhisi konulduğunda, hayatları alt üst olur.

3/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 3

Tedavi sürecinde Doktor Evren, Bahar'a acil bir karaciğer nakli gerektiğini söyler. Timur, karaciğerinin bir kısmını bağışlayarak Bahar'ın hayatını kurtarır ve bu olay ailenin geleceğini şekillendirir.

4/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 4

Dizi, Güney Kore'nin "Dr. Cha" dizisinden esinlenmiştir. Orijinal hikayede, ailesine adanmış eski bir doktor olan kadın, karaciğer nakli gerektiğinde kocasının desteğini alamaz ve mesleğine geri döner.

5/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 5

"Bahar" ve "Dr. Cha" benzer temalara sahipken, "Dr. Cha"da kayınvalide karakterinin olmaması gibi farklılıklar bulunmaktadır.

6/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 6

"Bahar" dizisinin finalinde, Bahar motosiklet ehliyetini alır ve kendi kliniğini açar. Timur ve annesiyle ilişkisi zamanla güçlenir.

7/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 7

Doktor Evren, Bahar'a aşkını itiraf eder, ancak Bahar, karşılıklı sevginin önemi hakkında konuşarak onun teklifini reddeder.

8/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 8

Evren hayatında yeni bir başlangıç yaparken, Rengin babasının bakım merkezinin yöneticiliğini üstlenir.

9/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 9

Dizinin sonunda, Timur'un yaşananlara dayanamayıp intihar edeceği söylentileri sosyal medyada dolaşmaktadır.

10/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 10
11/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 11
12/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 12
13/13
Bahar dizisinin finali belli oldu 13
İlgili Haberler
Bahar dizisindeki o replik doğaçlama çıktı: Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Bahar dizisi bir ilki başardı. Rakip dizi yapımcıları kıskançlıktan tırnaklarını yiyor
Bahar konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor?
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Galada beyaz elbise giydi olay oldu
Galada beyaz elbise giydi olay oldu
60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi
60 milyon dolarlık evinin bahçesinde spor yaptı. Görenler 'sen hiç yaşlanmayacak mısın' dedi
Zeynep Bastık Lan şarkısı için konuştu. 'Sindiremedik'
Zeynep Bastık Lan şarkısı için konuştu. 'Sindiremedik'
İrem Derici tatil için kesenin ağzını açtı. Balayı adasına ödediği para dudak uçuklattı
İrem Derici tatil için kesenin ağzını açtı. Balayı adasına ödediği para dudak uçuklattı
Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek
Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı