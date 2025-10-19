Son olarak Bahar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Emre Karayel ve 2020 yılında evlendiği eşi Gizem Demirci Karayel, dün ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Can adında bir çocukları daha bulunan çiftin yeni doğan oğullarına İlke Cihan adını verdiler.
'Bahar' dizisinin Tolga'sı Emre Karayel'e en anlamlı doğum günü hediyesi: Oğlu İlke Cihan'la ilk poz!
Oyuncu Emre Karayel, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşarken 53. yaş gününü kutladı. Ünlü isim, oğlu İlke Cihan ile verdiği pozu, "Doğum günü hediyem" notuyla paylaştı.
İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Emre Karayel, aynı gün 53. yaşını kutladı.
"DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM' PAYLAŞIMI
Doğum gününü minik oğlu İlke Cihan ile kutlayan Emre Karayel, hastane odasından duygusal bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu, yeni doğan oğluyla çekilen pozunu, hayranlarıyla "Doğum günü hediyem" notuyla paylaşarak büyük beğeni topladı.
Eşi Gizem Demirci Karayel de, doğum sonrası hastanede çekilen fotoğraflarla Emre Karayel’in yeni yaşını kutladı.
Gizem Demirci Karayel, eşine olan sevgisini şu içten sözlerle dile getirdi:
"Canım sevgilim, yakışıklı babamız… İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Evimin direği, güzeller güzeli ailemizin canı… Ailemizin yeni üyesi İlke bebişle sağlıklı, mutlu, aşk ve sevgi dolu nice yıllara."
EMRE KARAYEL KİMDİR?
Emre Karayel, 18 Ekim 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu.
Oyunculuğa 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle başlayan Karayel, en büyük popülerliğini Kanada dizisi uyarlaması olan 1 Erkek 1 Kadın projesiyle yakaladı.
Tiyatro alanındaki başarılarıyla da tanınan Karayel, Testosteron oyunundaki performansıyla 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu' ödülünü kazandı.
Mimar Gizem Demirci ile evli olan oyuncunun, Can ve İlke Cihan adında iki oğlu bulunmaktadır.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Son Yaz (2021) Fatih Doğanay
Söz Vermiştin (2019)
Kocaman Ailem (2018)
Düğüm Salonu (2018)
Çarkıfelek (yarışma) (2018-2020)
