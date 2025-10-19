'Bahar' dizisinin Tolga'sı Emre Karayel'e en anlamlı doğum günü hediyesi: Oğlu İlke Cihan'la ilk poz!

Son olarak Bahar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Emre Karayel ve 2020 yılında evlendiği eşi Gizem Demirci Karayel, dün ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Can adında bir çocukları daha bulunan çiftin yeni doğan oğullarına İlke Cihan adını verdiler.