Bahar en çok o ülkeye yaradı: İlk 4 ayda 896.884 turist geldi

Sri Lanka Turizm Geliştirme Kurulu verilerine göre, ülkeye gelen yabancı turist sayısı 2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 174.608’e ulaştı. Bu artış, bir önceki ay kaydedilen yüzde 9,62’lik artışın da üzerine çıkarak yılın en güçlü yükselişlerinden biri oldu. Özellikle Asya ve Avrupa pazarlarındaki hareketlilik Sri Lanka'nın bu başarısında etkili oldu.

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HİNDİSTAN ZİRVEDE, ÇİN YÜKSELİYOR

Sri Lanka’ya en fazla ziyaretçi gönderen ülke yüzde 22,2’lik pay ile Hindistan oldu. Hindistan’ı yüzde 9,9 ile İngiltere, yüzde 7,7 ile Rusya, yüzde 6,7 ile Almanya, yüzde 6,2 ile Avustralya ve yüzde 5 ile Çin takip etti. Çin’den gelen ziyaretçi oranındaki artış, bölgedeki seyahat kısıtlamalarının gevşemesiyle yeniden canlanmanın başladığını gösteriyor.

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İLK 4 AYDA 896.884 TURİST

Ocak-Nisan 2025 döneminde Sri Lanka’yı ziyaret eden toplam yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artarak 896.884’e ulaştı. Bu rakam, ülkenin pandemi sonrası toparlanma sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktığını gösteriyor. Sri Lanka hükümeti, yıl sonuna kadar 2 milyon turist hedefini aşmayı amaçlıyor.

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AYLIK DÜŞÜŞE RAĞMEN GENEL SEYİR OLUMLU

Nisan ayında bir önceki aya göre turist sayısında yüzde 23,9’luk bir düşüş yaşansa da bu durum mevsimsel dalgalanmalara bağlandı. Mart ayındaki yüksek sezonun ardından gelen bu düşüşe rağmen, genel tablo yıl bazında pozitif bir seyir izliyor. Yetkililer, yaz sezonuyla birlikte ziyaretçi sayısının yeniden ivme kazanacağını öngörüyor.

Sri Lanka, doğal güzellikleri, kültürel mirası ve uygun maliyetli seyahat imkanlarıyla turizmi çeşitlendirmeye devam ediyor. 2025 yılının ikinci çeyreği için tanıtım kampanyaları ve vize kolaylıkları da devreye alınarak, ülkenin turizm gelirlerini artırma yönündeki adımlar güçlendiriliyor. Ekonomik toparlanmanın ana itici gücü olarak turizme büyük önem veriliyor.