Bahar Feyzan Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü 'Arkasına her daim belli güçleri vardı, tek tek sayarım'

Bahar Feyzan, sosyal medya hesabı üzerinden sert ifadelerle Fatih Altaylı’yı hedef aldı. Fatih Altaylı’nın arkasında her zaman belli güçler olduğunu öne süren Bahar Feyzan, gerekirse tek tek sayabileceğini söyledi.

Fatih Altaylı'nın Türkiye'yi aciz gösteren yorumlarından rahatsız olduğunu söyleyen Bahar Feyzan Fatih Altaylı'yı yerden yere vurdu.

Bahar Feyzan, Fatih Altaylı hakkında neden bu paylaşımı yaptığını da "Bunları yazma sebebim. Kendisi yayınında isim vermeden "salak" demiş. "Siz onlara bakmayın arkasında kimse olmadan düz yolu yürüyemezler" demiş. Ben de öyle olup olmadığını isim vererek anlattım." diyerek açıkladı.

Bahar Feyzan'ın açıklamalarında Tuncay Özkan ismini geçirmesi de dikkat çekti. Bahar Feyzan Fatih Altaylı ile Tuncay Özkan arasında büyük benzerlikler olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı’yıa verip veriştiren Bahar Feyzan, Altaylı’nın Türkiye’ye yönelik olumsuz yorumları ve arkasında “belli güçlerin” olduğuna dair imada bulundu.

"TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDAN ÇOK RAHATSIZIM"

Bahar Feyzan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Fatih Altaylı gazetecilik hayatı boyunca arkasına her daim belli güçleri alarak konuşan bir adamdır. Net bilgi, yorum değil!” ifadelerini kullanarak tek tek sayabileceğini ifade etti.

TUNCAY ÖZKAN'A BENZETTİ: TEK FARK ALTAYLI POLİTİKAYA GİRMEDİ

Fatih Altaylı’yı Tuncay Özkan’a benzeten Bahar Feyzan, “Onun dışında aynı tıyniyet, aynı karakter! İnsanlar nasıl Tuncay Özkan’ın gerçek yüzünü gördüyse seninkini de er geç görürler” diyerek Tuncay Özkan'a da taş attı.

Bahar Feyzan'ın bu açıklamalarının ardından gözler Fatih Altaylı'ya çevrildi. Altaylı'nın Feyzan'a yanıtı merak konusu oldu.