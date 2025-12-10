Ünlü gazeteci Bahar Feyzan, günün en çok konuşulan gelişmesinin satır aralarını YouTube kanalında aralamaya devam ediyor. Hafta içi 18:00’de izleyiciler ile buluşan Feyzan, gündemin ve ekonominin içindeki gelişmeleri ayıklayıp farklı bakış açılarıyla sunuyor.

2021 yılında YouTube yayınlarına ağırlık veren Feyzan, kısa süre içerisinde 238 bin aboneye ulaşarak büyük bir kitleye sahip oldu.

Feyzan, YouTube’da yayımlanan son programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sabah ve akşam yayınlarına devam edeceğini belirtti. Feyzan, “Akşam yayınlarımız devam edecek ama bir düzen oturtmaya çalıştığım şu iki günde bence güzel sabah içerikleri çıkardık. Bir dosya gibi ele alıyoruz. Bütünsel. Bu da sabah ki yayın. Diplomatik ve yetenekli Bay Barrack ve tepesi atan Hakan Fidan'ın bakışıyla Suriye'de olanlar...” dedi.

Bahar Feyzan bugün de saat 18:00’de ‘gündemin en sıcak’ başlığıyla izleyicisiyle buluşacak.

BAHAR FEYZAN KİMDİR?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Bahar Feyzan, gazeteci, televizyon sunucusu ve dijital medya programcısı olarak biliniyor. Liseyi Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin İktisat Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

1998 ila 2001 yılları arasında Tilmo Faktoring ve İlke Faktoring şirketlerinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. Muhabirlik ile meslek hayatına başladı ve iş dünyasında önemli röportajlara imza attı.

İlk olarak CNBC-e'de medyaya adım attı. Daha sonra Habertürk'e geçti ve orada 2 yıl çalıştı. Daha sonra NTV'ye geri dönerek ekonomi üzerine programlar ve röportajlar yaptı.

NTV'nin 5 yıl New York temsilciliği görevini yaptı. 2006 yılında Star TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayarak bir yıl çalıştıktan sonra bu kanaldan ayrıldı.

Daha sonra Kanal 24'te hem Moderatör Akşamüstü hem de Tatlı Sert programını sundu. 2010 yılında TRT Türk'te Küresel Nabız programını sundu.

Daha sonra TV8'de hem 50 Dakika hem de Yaz Günlüğü programını sundu.

Son olarak 2021 yılında TV100 ve KRT kanallarında ekranlara geldi. YouTube'daki kanalında haber videoları yayımlayarak kariyerini sürdürüyor.