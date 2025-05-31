Bahar geldi, ilaçlama çalışmaları başladı

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların halk sağlığını koruma ve vatandaşlara hijyenik bir piknik ortamı sunma amacı taşıdığını belirtti.

Çalışmalar kapsamında, özellikle Sakarya Nehri kenarındaki mesire alanlarında yoğunlaşan ilaçlama faaliyetleri belirli periyotlarla devam edecek. Başkan Torun, haşere oluşumunu engellemek adına su birikintilerinin önlenmesi ve çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Osmaneli Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sağlıklı bir çevrede vakit geçirebilmesi için yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam edecek.