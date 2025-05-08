Bahar geldi, migren kabusu başladı! Uzmanlar uyardı

Bahar ayları, doğanın canlanması ve renkli çiçekleriyle birçok kişi için enerji dolu bir dönem olsa da, migren hastaları için adeta bir kabus haline gelebildi. Hava sıcaklığındaki ani değişimler, artan polen seviyeleri, parlak güneş ışığı ve mevsimsel stres, migren ataklarının sıklığını ve şiddetini artırdı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bahar aylarında migrenle mücadele edenlerin bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BAHAR MİGRENİ TETİKLİYOR

Mevsim geçişlerinde hava basıncı değişimleri, nem oranındaki dalgalanmalar ve polen gibi çevresel faktörler, migren hastalarının sinir sistemini doğrudan etkiledi. Özellikle alerjik bünyeye sahip hastalarda bu etki daha belirgin.

Uluslararası alanda da benzer tespitler dikkat çekti. ABD’deki Cleveland Clinic’ten nörolog Dr. Susan Broner, bahar aylarında migren ataklarındaki artışın bilimsel olarak kanıtlandığını ifade etti.

Broner, “Headache dergisinde yayımlanan bir çalışma, bahar aylarında polen yoğunluğunun migren ataklarını %20 oranında artırdığını gösterdi. Ayrıca, parlak güneş ışığı ve uyku düzenindeki değişiklikler de önemli tetikleyiciler” dedi. Broner, hastaların bu dönemde güneş gözlüğü kullanması ve düzenli uyku alışkanlıklarını korumasını önerdi.

BİLİMSEL VERİLER: TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER NELER?

Migren, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir nörolojik hastalık. The Lancet Neurology’de yayımlanan bir araştırma, mevsimsel değişikliklerin migren atakları üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde inceledi. Araştırmaya göre, bahar aylarında sıcaklık dalgalanmaları ve atmosferik basınç değişimleri, migren hastalarının %30’unda atak sıklığını artırıyor. Polen alerjisi olan hastalarda ise bu oran %40’a kadar çıktı.

Bahar aylarında migreni tetikleyen diğer faktörler arasında şunlar yer aldı:

Polen ve alerjenler: Bahar aylarında artan polen seviyeleri, özellikle alerjik rinit ve sinüzit gibi durumları olan migren hastalarında atakları şiddetlendirebiliyor.

Hava değişimleri: Ani sıcaklık değişimleri ve rüzgarlı hava, beyindeki kan damarlarının reaksiyonunu etkileyerek migreni tetikledi.

Parlak ışık: Bahar güneşinin yoğun ışığı, ışığa duyarlı migren hastaları için önemli bir risk faktörü.

Stres ve uyku bozuklukları: Mevsim geçişlerinde artan stres ve uyku düzenindeki aksamalar, migren ataklarını kolaylaştırıyor.

İngiltere’deki Ulusal Migren Merkezi’nden Dr. Katy Munro, bahar aylarında migrenle başa çıkmak için şu önerilerde bulundu:

“Hastalar, kafein ve çikolata gibi potansiyel tetikleyici gıdalardan uzak durmalı. Ayrıca, düzenli egzersiz ve meditasyon gibi stres yönetimi teknikleri, atakların şiddetini azaltabilir.”

Munro, özellikle kronik migren hastalarının bahar aylarında koruyucu ilaç tedavilerini gözden geçirmek için bir nöroloğa danışmasını önerdi.

ERKEN ÖNLEM HAYAT KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Bahar aylarında migren ataklarının artması, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebildi.

Uzmanlar, doğru önlemlerle bu dönemin daha rahat geçirilebileceğini vurguladı. ABD Ulusal Baş Ağrısı Vakfı’ndan Dr. Vincent Martin, “Migren, kontrol altına alınabilir bir durum. Bahar aylarında hastaların tetikleyici faktörlere karşı proaktif olması, atakların sıklığını ve şiddetini azaltabilir” dedi.

Migren hastalarının bahar aylarında kendilerini koruması için şu adımlar önerildi:

-Polen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde maske kullanmak,

-Güneş gözlüğü ve şapka ile parlak ışıktan korunmak,

-Düzenli uyku ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek,

-Stresi azaltmak için yoga veya nefes egzersizleri yapmak.

Bahar mevsiminin güzelliklerini migren gölgesinde geçirmek istemeyen hastalar için erken önlem ve bilinçli bir yaşam tarzı, hem atakları azaltıyor hem de yaşam kalitesini yükseltti.