Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında dördüncü kez kansere yakalandığını duyurmuştu. İkinci kez ameliyat olan Öztan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı

Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan'dan üzücü bir haber gelmişti.

bahar-oztan-dualara-ihtiyacini-duyurdu.jpg

İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. Üç kez kanseri yenen 60 yaşındaki sanatçı, Muğla Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

652641a686b24714f8d8ed15.jpg

İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU

Operasyon geçirdikten haftalar sonra sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Bahar Öztan, bu süre zarfında ikinci kez ameliyat olduğunu duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Bahar Öztan, "Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var" dedi.

6526413986b24714f8d8ed11.jpg

"HÂLÂ HASTANEDEYİM"

Bahar Öztan, şunları söyledi:

"Herkese merhaba, bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dâhi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hâlâ hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum."

İlgili Haberler
Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli ve Bahar Öztan hastanede buluştu
Oyuncu Bahar Öztan'ın duygusal anları. 41 yıl önce Kemal Sunal ile binmişti
Bahar Öztan'ın kanseri nüksetti. “Sevenlerimden dua istiyorum”
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Son Haberler
Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor Yaşam
Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor
AKP'li Zehranur Aydemir'den skandal 29 Ekim paylaşımı Gündem
AKP'li Zehranur Aydemir'den skandal 29 Ekim paylaşımı
Nevşehir’de kaçak define kazısı: 7 gözaltı Gündem
Nevşehir’de kaçak define kazısı: 7 gözaltı
Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor Dünya
Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor
Sürücüler dikkat! O güzergahlarda sis etkili oluyor… Gündem
Sürücüler dikkat! O güzergahlarda sis etkili oluyor…
Odunpazarı'nda bulunan metruk bina bölge halkını korkutuyor Gündem
Odunpazarı'nda bulunan metruk bina bölge halkını korkutuyor
Emeklilere yapılacak zam oranı sızdı. 5 bin TL ikramiye çok görülmüştü Ekonomi
Emeklilere yapılacak zam oranı sızdı. 5 bin TL ikramiye çok görülmüştü