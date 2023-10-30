Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı

Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan'dan üzücü bir haber gelmişti.

İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. Üç kez kanseri yenen 60 yaşındaki sanatçı, Muğla Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU

Operasyon geçirdikten haftalar sonra sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Bahar Öztan, bu süre zarfında ikinci kez ameliyat olduğunu duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Bahar Öztan, "Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var" dedi.

"HÂLÂ HASTANEDEYİM"

Bahar Öztan, şunları söyledi:

"Herkese merhaba, bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dâhi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hâlâ hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum."