Bahar Şahin'den ağızları açık bırakacak bir ifşa daha! Mine Tugay’ın mobbing uyguladığını iddia etmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahar Şahin'den ağızları açık bırakacak bir ifşa daha! Mine Tugay’ın mobbing uyguladığını iddia etmişti

Zalim İstanbul dizisinin yıldızı Bahar Şahin, geçtiğimiz aylarda yaptığı itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şahin şimdi de bir dizi setinde orucunu açmasına izin verilmeyen set çalışanına verdiği destek sonrası yapımcı tarafından gördüğü tepkiyi tek tek anlattı.

Bahar Şahin, geçtiğimiz aylarda meslektaşı Mine Tugay’ın kendisine mobbing uyguladığını ve rol arkadaşı Sera Kutlubey’in sevgilisi ile öpüştüğünü iddia etmişti. Şahin bu kez de isim vermeden Ramazan ayında çekimleri yapılan bir dizinin setinde, set çalışanının orucunu açmasına izin verilmemesinin ardından yaşadıklarını tek tek anlattı.

0o.jpg

Güzel oyuncu dizi setlerinde mahremiyete önem verilmediğini, ne yaşanırsa yaşansın sessiz kalınması gerektiğini yoksa bir sonraki işlerinin bozulma tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını da söyledi.

Mine Tugay ve Bahar Şahin arasında gerilim artıyor! Takipçilerine seslendiMine Tugay ve Bahar Şahin arasında gerilim artıyor! Takipçilerine seslendi

9-001.jpg

‘YAPIMIN UMURUNDA BİLE DEĞİL'

Şahin, Ramazan ayında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bir ağabeyin ağladığını gördüm. Koskoca ışıkları tutuyorlar, boylu poslu bir adam. Ne oldu diye sordum, 'Sinirim çok bozuk Bahar, ben orucum. Burada yemek yok, yemek arasından kalan yemekleri, bize bırakmışlar. Yaz ayındayız, burada soğuk su bile yok ve yapımın umurunda bile değil' dedi. Ben de 'Ağabey sahneye çıkmıyorum, yapım size şu an yemek getirecek' dedim. Ve bu yüzden yapımcı, sete geldi. Çok korkunç, o kadar korktum ki..."

9i.webp

YAPIMCININ KİM OLDUĞU MERAK KONUSU OLDU

Şahin, oruç tutan set çalışanlarının iftarlarını yapabilmeleri için sahnesini çekmediğini bunun üzerine de yapımcının sete gelip kendisine, sorun çıkarttığını iddia etti. Oyuncunun kastettiği dizinin hangi yapım ve yapımcının kim olduğu, merak edildi.

Son Haberler
Amazon ‘Yeni bir çağ açacağını’ düşünüyordu… Hepsini kapatacak
Amazon ‘Yeni bir çağ açacağını’ düşünüyordu… Hepsini kapatacak
ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor
ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor
Güven endeksi, perakende ve inşaat sektörlerinde artış yaşandı!
Güven endeksi, perakende ve inşaat sektörlerinde artış yaşandı!
Uzmanlar uyarıyor! Gizemli virüs mideyi vuruyor
Uzmanlar uyarıyor! Gizemli virüs mideyi vuruyor
Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir ikiye bölündü
Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir ikiye bölündü