Bahar Şahin'den ağızları açık bırakacak bir ifşa daha! Mine Tugay’ın mobbing uyguladığını iddia etmişti

Bahar Şahin, geçtiğimiz aylarda meslektaşı Mine Tugay’ın kendisine mobbing uyguladığını ve rol arkadaşı Sera Kutlubey’in sevgilisi ile öpüştüğünü iddia etmişti. Şahin bu kez de isim vermeden Ramazan ayında çekimleri yapılan bir dizinin setinde, set çalışanının orucunu açmasına izin verilmemesinin ardından yaşadıklarını tek tek anlattı.

Güzel oyuncu dizi setlerinde mahremiyete önem verilmediğini, ne yaşanırsa yaşansın sessiz kalınması gerektiğini yoksa bir sonraki işlerinin bozulma tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını da söyledi.

‘YAPIMIN UMURUNDA BİLE DEĞİL'

Şahin, Ramazan ayında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bir ağabeyin ağladığını gördüm. Koskoca ışıkları tutuyorlar, boylu poslu bir adam. Ne oldu diye sordum, 'Sinirim çok bozuk Bahar, ben orucum. Burada yemek yok, yemek arasından kalan yemekleri, bize bırakmışlar. Yaz ayındayız, burada soğuk su bile yok ve yapımın umurunda bile değil' dedi. Ben de 'Ağabey sahneye çıkmıyorum, yapım size şu an yemek getirecek' dedim. Ve bu yüzden yapımcı, sete geldi. Çok korkunç, o kadar korktum ki..."

YAPIMCININ KİM OLDUĞU MERAK KONUSU OLDU

Şahin, oruç tutan set çalışanlarının iftarlarını yapabilmeleri için sahnesini çekmediğini bunun üzerine de yapımcının sete gelip kendisine, sorun çıkarttığını iddia etti. Oyuncunun kastettiği dizinin hangi yapım ve yapımcının kim olduğu, merak edildi.