Bahar sizi yormadan önlem alın

Doç. Dr. İsmet Tamer, bahar sizi yormadan önleminizi alın uyarısında bulundu. İşte ayrıntılar.

Bahar sizi yormadan önlem alın

Bahar günleri geldi. Ancak güzel havaya inat canınız sürekli uyumak istiyorsa; yorgunluk, halsizlik, bitkinlik ve asabiyet bir türlü peşinizi bırakmıyorsa bahar yorgunu olabilirsiniz. Bazen birkaç gün bazen ise haftalar boyunca sürebilen bu durum, hava değişikliği sonucunda ortaya çıkıyor ve bahar mevsiminden alacağımız keyfi engelliyor.

BU ÖNERİLERE DİKKAT

Doç. Dr. İsmet Tamer’e göre; yeterli miktarda özellikle işlenmemiş, kompleks karbonhidrat adını verdiğimiz tam buğday ekmeği, kepekli ekmek, kepekli makarna gibi enerji veren besinler tüketmek; gün boyu çalışan kaslarımızın yenilenebilmesi için sağlıklı protein kaynaklarından, taze ve yağsız et, tavuk; ülkemizde kış aylarında bolca bulunan balığı haftada en az 3 kez tüketmek, zengin kalsiyum kaynağı süt ve süt ürünlerini unutmamak, her gün en az bir bardak süt veya bir ufak kase yoğurt tüketmek gerekiyor.

HER GÜN BUNLARI YİYEBİLİRSİNİZ

Yediğimiz yararlı besinlerin vücudumuzda enerjiye dönüşebilmesi için yeterince vitamin ve mineral de alınması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. İsmet Tamer; “Özellikle enerji metabolizmasında görev alan B ve C vitaminleri, günlük toksinleri vücudumuzdan uzaklaştırmamıza yardımcı antioksidan E vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek fiziksel stresi azaltmaya yardımcı kalsiyum, potasyum, çinko ve selenyum alımı önem taşıyor. Bunun için de her gün en az bir orta boy elma, bir avucunuzu dolduracak kadar kuruyemiş, örneğin 4-5 adet ceviz, 8-10 badem, bir iki kayısı ve erik kurusu tüketilmeli” diyor.

SU İÇMEYİ ASLA İHMAL ETMEYİN

Bahar yorgunu olmak istemiyorsanız; “İyi bir uykunun ardından önce oda ısısında bir bardak su içip hiç değilse 8-10 dakika kadar esneme egzersizleri yapmak, ardından sağlıklı bir kahvaltı, güne enerjik ve mutlu başlamak için çok önemli adımlardır. Yorgunluk hissine neden olabilecek elektrolit eksikliğini önlemek yani yeterince sodyum, potasyum, klor alabilmek için de güne yayarak en az 8-10 bardak su içmek gereklidir. Bu güzel günlerin tadını yeterince çıkarabilmek için güneş ışığından bol bol yararlanmayı, gün boyu sık sık derin nefes egzersizleri ile tazelenmeyi de unutmayalım” diye konuştu.

GÜNDE KAÇ SAAT UYUMALI

Bahar yorgunluğunu yenmenin önemli bir adımının kaliteli bir gece uykusu uyumaktan geçtiğini söyleyen Doç. Dr. İsmet Tamer; “İyi havalandırılmış, 18-20 dereceden daha sıcak olmayan ve karanlık bir odada ortalama 6-8 saat uyumak gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendiren, beynimizin dinlenmesini sağlayan hormonlar gece uykuda, ama mutlaka karanlıkta daha fazla salgılanırlar” hatırlatması yaptı.

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